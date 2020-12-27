Видео ⟩ Капоэйра на улицах Таллинна

- Вы создали клуб «Беримба». А есть ли у него какие-нибудь традиции?

- Мне очень приятно слышать от наших учеников, которые занимаются сейчас или занимались раньше, что у нас здесь особая атмосфера. Атмосфера дружбы, взаимопомощи, тепла. Эти традиции мы не устанавливали. Просто очень многое зависит от учителя. Я считаю, что в наше время важно развивать в детях человеческие качества, на которые они сами потом смогут обратить внимание и это поможет им понять, насколько это важно в наше время. Особых традиций нет, есть хорошие взаимоотношения друг с другом.

- Ездили ли вы или члены вашей команды в Бразилию? Много ли у вас друзей и знакомых за пределами Эстонии?

- К сожалению, мне не удалось съездить в Бразилию. Но друзей много, поскольку я занимаюсь капоэйра, а этот вид деятельности предполагает совместные семинары, соревнования и конференции. Действительно, круг друзей увеличился. Многие из них были в Бразилии, кто-то из наших учеников тоже бывал в Бразилии, но у меня еще не получилось. Я бы очень хотел, но никогда не поздно. Мне очень бы хотелось увидеть и Бразилию, и капоэйра в Бразилии, и сам народ.

- Проводятся ли соревнования по капоэйра? Расскажите о них?

- Да, соревнования действительно проводятся. У нас проводился открытый чемпионат Эстонии. К нам приезжали команды из-за рубежа. Я всегда знал, что у такого красивого искусства, как капоэйра, есть большой потенциал. Мне всегда хотелось, чтобы у нас были соревновательные площадки. Сегодня я могу сказать, что этот процесс сильно развивается. Наши ребята выступали на чемпионате мира, на чемпионате Эстонии. Должен был состояться чемпионат России, но, к сожалению, из-за коронавируса его пришлось отменить. Но соревнования проводятся, и я надеюсь, что наши ребята еще покажут себя с хорошей стороны.

- Кто вам помогает в организации таких мероприятий?

- В организации всех мероприятий помогают, как всегда, друзья, члены нашей федерации. Хорошо теперь, что у нас есть несколько клубов. Помогают мои родные и близкие, моя супруга. Из Азербайджана к нам приехал хороший учитель. Также всегда есть активные родители и ученики. Хочется всех вспомнить, кто всегда рядом в тяжелое время.

Аббревиатура WCF означает Всемирную федерацию капоэйры. В Эстонии в 2019 году наша федерация провела открытый чемпионат Эстонии при поддержке всемирной федерации по правилам WCF. Это были наши первые соревнования, но оценка была очень позитивной.

Во время пандемии коронавируса WCF очень активно выступает с различными инициативами, чтобы сохранить динамику среди молодежи, среди желающих соревноваться. WCF создает открытые площадки для соревнований. И вот недавно пришла радостная весть, что наша спортсменка нашего клуба Анастасия Федулова заняла первое место.