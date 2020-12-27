Видео ⟩ Капоэйра на улицах Таллинна

Спортивный клуб «Беримба» был создан Рамидом Нифталиевым в 2000 году. На тот момент он являлся родоначальником капоэйры в Эстонии и основателем Эстонской федерации капоэйра. Выпускница Летней школы журналистики SSE.Riga и Rus.Postimees Дарья Богер поговорила с ним о развитии этого боевого искусства в нашей стране.
- Что такое капоэйра?
- Это боевое искусство, которое надо рассматривать в совокупности. Здесь гармонично сочетаются и элементы боевого искусства, и танца, и музыки, и ритма. Это своего рода театр. Это такой своеобразный феномен, в котором очень много аспектов.
- Откуда этот вид боевого искусства пришел? Расскажите его историю.
- Историей капоэйры мы обязаны Бразилии и афро-бразильской культуре. К сожалению, это не самая светлая полоса в истории Бразилии: это рабовладельческий строй, это времена угнетения. Такое своеобразное освободительное движение местного населения, народ, в крови которого течет ритм, музыка, танцы, коллективные игры, – все это вместе породило капоэйра. Потому что народ хотел как-то проводить свое свободное время, отдыхать, но ему было нельзя. Это было запрещено. Получается, что местное население завуалировало боевое искусство под танцы. Для многих это было не заметно, и так развивалось капоэйра.
- Что сочетает в себе капоэйра? Должен ли человек, который занимается данным видом спорта, владеть чувством ритма?
- Как мы говорили, в капоэйра много аспектов. Здесь есть действительно музыка, здесь есть песни, фольклорная часть, само искусство, акробатика. Любая школа, любой кружок и есть для того, чтобы помочь человеку развить чувство ритма и музыки, научиться этому. Это хорошо, когда человек априори знаком с музыкой и ритмами, но тот, кто нет, имеет хорошую возможность узнать об этом больше.
- Как называются основные инструменты, которые сопровождают двух капоэйристов во время боевого танца?
- Инструменты очень интересные. Основной – это атабаке, который является ударным инструментом. В принципе, они все ударные инструменты. Вообще символом капоэйра является беримбау. Если на какой-то интеллектуальной встрече прозвучит вопрос об однострунном ударном инструменте, можно смело сказать, что это беримбау. Значит, основные инструменты — это атабаке, беримбау, бандейро. Также некоторые капоэйристы используют реку-реку и агого.
- О чем идет речь в песнях на португальском?
- В песнях можно встретить разные темы. Это история самой капоэйры. Это быт людей, которые занимались развитием капоэйра. Это песни о взаимоотношениях, о погоде, о настроении и о музыкальных инструментах.
- Какие способности развивает капоэйра?
- Капоэйра очень хорошо развивает равновесие, гибкость, чувство дистанции, реакцию. Хочу еще раз повториться: это равновесие, чувство гармонии игры. Учит взаимодействию с партнерами.
- Как долго вы занимаетесь капоэйрой? Как долго вы преподаете? С чего все началось? Почему именно капоэйра?
- Мне было 15 лет, когда в Эстонии я увидел фильм с Марком Дакаскосом «Только сильнейшие». Я остался неравнодушен к этому фильму и узнал о таком искусстве, как капоэйра. Я очень хотел в Эстонии найти какой-нибудь кружок, чтобы записаться на занятия капоэйрой. В то время я занимался дзюдо и немного карате. Но к моему удивлению таких кружков здесь не было, но желание и интерес были настолько огромными, что я стал сам развивать это боевое искусство в Эстонии.
- Вы создали клуб «Беримба». А есть ли у него какие-нибудь традиции?
- Мне очень приятно слышать от наших учеников, которые занимаются сейчас или занимались раньше, что у нас здесь особая атмосфера. Атмосфера дружбы, взаимопомощи, тепла. Эти традиции мы не устанавливали. Просто очень многое зависит от учителя. Я считаю, что в наше время важно развивать в детях человеческие качества, на которые они сами потом смогут обратить внимание и это поможет им понять, насколько это важно в наше время. Особых традиций нет, есть хорошие взаимоотношения друг с другом.
- Ездили ли вы или члены вашей команды в Бразилию? Много ли у вас друзей и знакомых за пределами Эстонии?
- К сожалению, мне не удалось съездить в Бразилию. Но друзей много, поскольку я занимаюсь капоэйра, а этот вид деятельности предполагает совместные семинары, соревнования и конференции. Действительно, круг друзей увеличился. Многие из них были в Бразилии, кто-то из наших учеников тоже бывал в Бразилии, но у меня еще не получилось. Я бы очень хотел, но никогда не поздно. Мне очень бы хотелось увидеть и Бразилию, и капоэйра в Бразилии, и сам народ.
- Проводятся ли соревнования по капоэйра? Расскажите о них?
- Да, соревнования действительно проводятся. У нас проводился открытый чемпионат Эстонии. К нам приезжали команды из-за рубежа. Я всегда знал, что у такого красивого искусства, как капоэйра, есть большой потенциал. Мне всегда хотелось, чтобы у нас были соревновательные площадки. Сегодня я могу сказать, что этот процесс сильно развивается. Наши ребята выступали на чемпионате мира, на чемпионате Эстонии. Должен был состояться чемпионат России, но, к сожалению, из-за коронавируса его пришлось отменить. Но соревнования проводятся, и я надеюсь, что наши ребята еще покажут себя с хорошей стороны.
- Кто вам помогает в организации таких мероприятий?
- В организации всех мероприятий помогают, как всегда, друзья, члены нашей федерации. Хорошо теперь, что у нас есть несколько клубов. Помогают мои родные и близкие, моя супруга. Из Азербайджана к нам приехал хороший учитель. Также всегда есть активные родители и ученики. Хочется всех вспомнить, кто всегда рядом в тяжелое время.
Аббревиатура WCF означает Всемирную федерацию капоэйры. В Эстонии в 2019 году наша федерация провела открытый чемпионат Эстонии при поддержке всемирной федерации по правилам WCF. Это были наши первые соревнования, но оценка была очень позитивной.
Во время пандемии коронавируса WCF очень активно выступает с различными инициативами, чтобы сохранить динамику среди молодежи, среди желающих соревноваться. WCF создает открытые площадки для соревнований. И вот недавно пришла радостная весть, что наша спортсменка нашего клуба Анастасия Федулова заняла первое место.
- Чем лично для вас является капоэйра?
- Лично для меня капоэйра – это красивое искусство, хорошая возможность физически развиваться. Это возможность получить массу положительных эмоций. С точки зрения педагогики капоэйра – это возможность заниматься воспитанием и образованием детей, молодых спортсменов. Это действующий инструмент, в руках которого добросовестный учитель может воспитывать детей и способствовать их развитию.
- В настоящий момент у вас проходят онлайн-уроки?
- Да, это связано с коронавирусом. У нас проходят онлайн-уроки онлайн, мне и детям это не очень нравится, но в тяжелое время мы должны что-то предложить спортсменам. Пока в режиме онлайн.
Всемирная федерация капоэйры организовывает онлайн-чемпионаты и соревнования. Соревнования называются Joga Legal. Наши воспитанники в них тоже активно участвуют. Весной мы планируем аттестацию наших ребят. Называется это Troca de Cordas, а в некоторых случаях – это batizado, когда ученики повышают свою квалификацию. Это подтверждается поясами.
Самое главное, чтобы карантин не затянулся так надолго, чтобы мы смогли реализовать все задуманное. Радует то, что наши коллеги активно проводят соревнования: кубок Таллинна, фестивали. Это радует, потому что дает динамику в развитие капоэйры. Я надеюсь, что будет еще лучше.
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