Фото ⟩ Водитель внедорожника совершил ДТП, бросил машину и сбежал

Поздно вечером 25 декабря человек, личность которого до сих пор не установлена, в городе Пайде на внедорожнике Mitsubishi Outlander проехал через сад частного дома, врезался в дерево и скрылся на аварийной машине с места происшествия.
В Центр тревоги 25 декабря около 23 часов поступило сообщение, что в Пайде на Мюнди-теэ автомобиль Mitsubishi Outlander проехал сквозь живую изгородь, заехал в сад частного дома и врезался в дерево. Водитель на аварийном автомобиле скрылся с места происшествия, пишет Järva Teataja.
По словам сотрудника Пайдеского отделения полиции Хейго Эйнассоо, автомобиль нашли почти в полукилометре от места происшествия, но на момент прибытия полиции водитель уже скрылся.
«Автомобиль был отбуксирован на охраняемую стоянку. Точные обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе производства», - уточнил Эйнассоо.
Согласно данным Фонда дорожного страхования, Mitsubishi Outlander 2005 года выпуска был виновником ДТП в двух случаях: в феврале 2008 года и в апреле 2015 года. Оба ДТП произошли в Таллинне.