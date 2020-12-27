Фото ⟩ Водитель внедорожника совершил ДТП, бросил машину и сбежал

В Центр тревоги 25 декабря около 23 часов поступило сообщение, что в Пайде на Мюнди-теэ автомобиль Mitsubishi Outlander проехал сквозь живую изгородь, заехал в сад частного дома и врезался в дерево. Водитель на аварийном автомобиле скрылся с места происшествия, пишет Järva Teataja.

По словам сотрудника Пайдеского отделения полиции Хейго Эйнассоо, автомобиль нашли почти в полукилометре от места происшествия, но на момент прибытия полиции водитель уже скрылся.

«Автомобиль был отбуксирован на охраняемую стоянку. Точные обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе производства», - уточнил Эйнассоо.