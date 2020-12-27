«Надоело сидеть дома в страхе»: жители Таллинна высказались о вакцинации от коронавируса

Выпускник летней школы журналистики SSE Riga и Rus.Postimees Артем Белков выяснил, что думают посетители рождественского рынка на Ратушной площади о вакцинации.

В опросе участвовали люди разных возрастов: от подростков до пенсионеров. Участники опроса поделились на два лагеря: на тех, кто принципиально не хочет вакцинироваться, и тех, кто с нетерпением ждет появления вакцины в стране.

«Я думаю, что это еще опаснее, чем заболеть коронавирусом, потому что я не считаю, что она (вакцина — прим. автора) прошла достаточно испытаний за такой короткий промежуток времени. Сейчас от вакцинации будет больше проблем для здоровья, чем если я даже переболею», - считает молодая девушка.

Некоторые же, наоборот, с нетерпением ждут начала вакцинации в Эстонии: «Сделаю прививку, как только будет возможность. Уже надоело сидеть дома в страхе, никуда не ходить, а если и ходить, то в маске и с соблюдением безопасной дистации».

Доверия к европейской вакцине среди опрошенных оказалось больше: «Я не доверяю ничему российскому».

С этим мнением солидарен и студент из России, который всего несколько лет живет в Таллинне: «Условия хранения, транспортировки, да и качество самой вакцины — где гарантия, что она будет безопасной и правильной? Я не очень доверяю системе здравоохранения Путина».

Есть и те, кто не разбирается в теме и поэтому не может сформулировать свою позицию: «Я не знаю. Если заставят, я сделаю прививку. Если добровольно, то, наверное, нет, потому что я недостаточно понимаю тему».

Большинство посетителей рынка носят маски, но далеко не все. Самые частые объяснения: «На улице носить маску бесполезно» и «Я хочу дышать свежим воздухом». Тем не менее, вечерами на Ратушной площади собирается довольно много людей и правило 2+2 соблюдается далеко не всегда.

Продавцы ларьков в основном носят маски, но есть и исключения. «Я поражаюсь врачам: носить маску столько времени невозможно! Я правда стараюсь, но это очень сложно — здесь жарко», - рассказал торговец и добавил, что вакцинируется при первой возможности.