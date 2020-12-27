«Надоело сидеть дома в страхе»: жители Таллинна высказались о вакцинации от коронавируса

Вчера, 26 декабря, в Эстонию прибыла первая партия вакцин производства Pfizer и BioNTech, а уже сегодня от коронавируса начали прививать медиков. Следующие партии вакцин будут поступать в нашу страну еженедельно. Готовы ли жители Таллинна к вакцинации?
Выпускник летней школы журналистики SSE Riga и Rus.Postimees Артем Белков выяснил, что думают посетители рождественского рынка на Ратушной площади о вакцинации.
В опросе участвовали люди разных возрастов: от подростков до пенсионеров. Участники опроса поделились на два лагеря: на тех, кто принципиально не хочет вакцинироваться, и тех, кто с нетерпением ждет появления вакцины в стране.
«Я думаю, что это еще опаснее, чем заболеть коронавирусом, потому что я не считаю, что она (вакцина — прим. автора) прошла достаточно испытаний за такой короткий промежуток времени. Сейчас от вакцинации будет больше проблем для здоровья, чем если я даже переболею», - считает молодая девушка.
Некоторые же, наоборот, с нетерпением ждут начала вакцинации в Эстонии: «Сделаю прививку, как только будет возможность. Уже надоело сидеть дома в страхе, никуда не ходить, а если и ходить, то в маске и с соблюдением безопасной дистации».
Доверия к европейской вакцине среди опрошенных оказалось больше: «Я не доверяю ничему российскому».
С этим мнением солидарен и студент из России, который всего несколько лет живет в Таллинне: «Условия хранения, транспортировки, да и качество самой вакцины — где гарантия, что она будет безопасной и правильной? Я не очень доверяю системе здравоохранения Путина».
Есть и те, кто не разбирается в теме и поэтому не может сформулировать свою позицию: «Я не знаю. Если заставят, я сделаю прививку. Если добровольно, то, наверное, нет, потому что я недостаточно понимаю тему».
Большинство посетителей рынка носят маски, но далеко не все. Самые частые объяснения: «На улице носить маску бесполезно» и «Я хочу дышать свежим воздухом». Тем не менее, вечерами на Ратушной площади собирается довольно много людей и правило 2+2 соблюдается далеко не всегда.
Продавцы ларьков в основном носят маски, но есть и исключения. «Я поражаюсь врачам: носить маску столько времени невозможно! Я правда стараюсь, но это очень сложно — здесь жарко», - рассказал торговец и добавил, что вакцинируется при первой возможности.
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