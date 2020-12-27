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Криста Фишер
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  • Кармен Йоллер рассказала о самочувствии через пять часов после вакцинации от коронавируса
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Кармен Йоллер рассказала о самочувствии через пять часов после вакцинации от коронавируса

Кармен Йоллер во время вакцинации.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

«Пять часов назад мне сделали прививку от коронавируса. Чувствую себя совершенно нормально, никаких побочных эффектов нет. Если от вакцины против гриппа у меня всегда болело плечо, на этот раз ничего подобного нет», - поделилась семейный врач Кармен Йоллер в соцсетях.

«Для скептиков: вакцина действительно была готова к применению в шприце, она выпускается во флаконах по 5 доз. Игла очень тонкая, а количество вакцины очень маленькое (0,3 мл), проводящая вакцинацию медсестра - профессионал. К моему удивлению, инъекция прошла совершенно безболезненно. Но это была вакцина, - сказала Йоллер. - Я очень благодарна за вакцинацию, чувствую себя хорошо и уверенно. Есть большая надежда, что болезнь обойдет меня стороной. Я надеюсь, что вакцина очень скоро дойдет до всех желающих!»

Ранее Йоллер поделилась на своей странице впечатлениями сразу после вакцинации. «Она совсем не чувствуется», - сказала семейный врач Кармен Йоллер после прививки от коронавируса. 

Йоллер добавила, что готова к побочным эффектам, которыми могут быть боль в месте укола, температура, мышечная боль - такое чувство, будто сразу заболеваешь. 

«У меня раньше была подобная реакция в легкой форме на вакцину от гриппа. Думаю, что это произойдет и сейчас. Даже, если будет, все равно. Ничего страшного потерпеть несколько дней», - сказала Йоллер. 

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