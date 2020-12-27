Евгений Осиновский: центристы и «Отечество» вместе с EKRE забаррикадировались от общества

Депутат Рийгикогу от оппозиционной Социал-демоктратической партии Евгений Осиновский считает, что Центристская партия и "Отечество" (Isamaa) не справились с задачей превратить EKRE в нормальную партию.
По словам Осиновского, уходящий год показал, что все чаще три партии вместе противопоставляют себя обществу, передает rus.err.ee.
"Если в 2019 году после парламентских выборов довольно много говорили о том, что центристы и Isamaa попытаются обелить имидж EKRE, то теперь они все вместе забаррикадировались от общества. Премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас, который поначалу обещал сделать из национал-консерваторов солидных людей, начал все больше увязать в болоте", - сказал Евгений Осиновский в радиопередаче ERR "Самост и Сильдам".
Также Осиновский, комментируя произошедшую посреди года смену лидера в EKRE, когда Марта Хельме на посту председателя партии сменил Мартин Хельме, сказал, что потеря популярности EKRE была закономерна, поскольку избирателю важно отождествлять себя с теми, кого выбирают, и в случае Марта это было проще сделать, а "рафинированный стиль Мартина не так им понятен".