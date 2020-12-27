Чем опасно отсутствие диалога между народом и властью

«Все, что мы слышим, - это мнение, а не факт. Все, что мы видим, - это перспектива, а не правда», - сказал римский император Марк Аврелий. Пытаясь ответить на вопрос, что есть правда, надо понять, что мы подразумевает под «правдой». Этот вопрос стал причиной многих философских дискуссий.

Теория соответствия — одна из главных теорий правды в античности. Греческий философ Аристотель утверждал: «Убеждение истинно, если существует соответствующий объект — факт, которому оно соответствует. Если такой сущности нет, вера ложна».

Современное общество многое подвергает сомнению. Отсюда отрицание самых основополагающих фактов и слепая вера в теории заговора вселенского масштаба. Явными примерами общественного сомнения являются, например, anti-vaxxers (люди, выступающие против любого рода вакцинации), flat earth society (общество плоской Земли) и антимасочники. Столь явный скепсис ко всему, что можно считать разумным и понятным, порождает отсутствие авторитета у власти. Череда разочарований в тех, кто управляет государством, приводит к тому, что люди не верят даже самым банальным фактам и во всем ищут попытку обмануть их.

«Правда — закон, оправдание — спасение», - утверждал Платон в своем диалоге «Политик». Там же он говорит: цель врача, получив человека в плохом состоянии, выдать его в лучшем, и тогда будет неважно, охотно человек принимал лечение или кричал. Эта фраза наглядно демонстрирует отношение человека к власти, которая в данном контексте выступает в качестве врача. Неспособность найти общий язык с людьми делает невозможным какой-либо конструктивный диалог, следовательно, и разговора о доверии в таких отношениях быть не может.

Если человек не осознает, почему и как его лечат, он никогда не примет подобной помощи, даже если она исходит из самых благих намерений.

Отсутствие диалога между населением и властью порождает отчуждение, недовольство и стремление защитить себя своей правдой, ведь когда она на твоей стороне, жить становится значительно легче.

Если обе стороны будут стремиться к нахождению общего языка, то можно надеяться на самый благоприятный исход для обеих сторон. Нам необходимо вместе стремится к лучшему будущему, избегая ненужных и бессмысленных конфликтов.