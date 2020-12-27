Скорость ветра свыше 100 км/ч: ураган «Белла» обрушился на Европу

Ураган "Белла" в ночь на воскресенье достиг Бельгии, передает корреспондент "Интерфакса". Порывы ветра в различных местах, включая Брюссель, достигают 80-100 км в час. На морском побережье отмечена скорость до 120 км в час.

В Бельгии, помимо предупреждения в целом по стране о сильном ветре, Королевский метеорологический институт объявил оранжевую степень погодной опасности для автодорожного движения в провинциях Льеж, Намюр и Люксембург, где в бельгийских Арденнах в воскресенье начались снегопад и обледенение дорог при одновременном образовании сугробов.

Как сообщают СМИ, бригады спасательной службы непрерывно выезжают на вызовы в провинции Валлонский Брабант чтобы расчищать дороги от упавших деревьев и веток.

В Брюсселе из-за ветра закрыты для посещения парки и лесные зоны. В ночь на понедельник ледяные дожди и гололеды ожидаются по всей стране.

Вместе с тем власти пока оценивают нанесенный ураганом ущерб как незначительный.

Сильные ветры отмечены в воскресенье на северо-западе Франции, к вечеру их ожидают на юго-западе и северо-востоке страны. На Ла-Манше ветер местами достигает 130 км в час. Шторм затронет практически всё атлантическое побережье страны и достигнет Парижского региона.

DW сообщает, что 27 декабря в северных регионах Франции около 12 000 домохозяйств остались без электричества. Специалисты компании-поставщика Enedis работают над устранением проблемы.

В Уэльсе аналогичная участь из-за непогоды постигла свыше 30 000 домов. К моменту публикации электроснабжение удалось восстановить почти в 29 000 пострадавших домохозяйств, отметила компания Western Power Distribution.

В Англии полиция рекомендовала тысячам жителей графства Бедфордшир покинуть свои дома из-за подъема уровня воды в реке Грейт-Уз. А на юге страны подтопления железнодорожных путей и упавшие деревья привели к перебоям в движении поездов.