Картина дня: старт вакцинации в Эстонии, ДТП с пьяным подростком и новые правила интернет-торговли

ГАЛЕРЕЯ 〉 Сегодня в Эстонии началась вакцинация от Covid-19

Сегодня в Эстонии началась вакцинация против Covid-19. Первыми вакцинируют медицинских работников больниц, скорой помощи и центров семейных врачей в Ида-Вирумаа, Таллинне и Тарту, а со следующей недели вакцинация постепенно охватит всю Эстонию. Читать дальше...

ВИДЕО 〉 Первым пациентом коронавакцины в Эстонии стала доктор Елена Розинко

В кохтла-ярвеском центре здоровья Ярве сегодня в 10.30 началась вакцинация против коронавируса. Первой защитную прививку получила Елена Розинко, врач Ида-Вируской центральной больницы. Читать дальше...

За последние сутки в Эстонии добавилось 370 коронапозитивных, умерло трое

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2498 первичных тестов на коронавирус, из которых 370 или 14,8% от общего количества оказались положительными. Читать дальше...

При каких аллергических реакциях можно вакцинироваться от Covid-19? Объясняет семейный врач

В связи с началом вакцинации против Covid-19 много вопросов вызывает один побочный эффект: аллергическая реакция. «Люди, чья аллергическая реакция, выражается в кожной сыпи или насморке, риску не подвергаются», - говорит семейный врач Кармен Йоллер. Читать дальше...

«Надоело сидеть дома в страхе»: жители Таллинна высказались о вакцинации от коронавируса

Выпускник летней школы журналистики SSE Riga и Rus.Postimees Артем Белков выяснил, что думают посетители рождественского рынка на Ратушной площади о вакцинации. В опросе участвовали люди разных возрастов: от подростков до пенсионеров. Участники опроса поделились на два лагеря: на тех, кто принципиально не хочет вакцинироваться, и тех, кто с нетерпением ждет появления вакцины в стране. Читать дальше...

В Британии испытывают новое лекарство от COVID: оно может дать мгновенный иммунитет

В Великобритании ученые из Университета колледжа Лондона испытывают новый препарат против коронавируса Storm Chaser. Это лекарство потенциально может дать мгновенный иммунитет от COVID-19. Читать далее...

Глава ВОЗ: коронавирус - это не последняя пандемия

Нынешняя пандемия коронавируса не станет последней, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Читать дальше...

Названы семь неочевидных симптомов COVID-19

Ученые из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные признаки заражения коронавирусной инфекцией, на которые жалуются пользователи приложения COVID Symptom Study. Читать дальше...

ФОТО 〉 Вдрызг пьяный подросток решил покататься на отцовской машине: задел припаркованный автомобиль и врезался в светофор

В субботу, 26 декабря, поздно вечером около полуночи молодой пьяный водитель без прав совершил ДТП в Тарту, когда потерял управление над автомобилем Nissan и врезался в светофор. Читать дальше...

ФОТО 〉 Водитель внедорожника совершил ДТП, бросил машину и сбежал

Поздно вечером 25 декабря человек, личность которого до сих пор не установлена, в городе Пайде на внедорожнике Mitsubishi Outlander проехал через сад частного дома, врезался в дерево и скрылся на аварийной машине с места происшествия. Читать дальше...

С нового года совершать покупки в интернете станет сложнее

1 января вступает в силу поправка к закону, которая обязывает интернет-магазины, работающие в Европе, предлагать оплату банковской ссылкой. Если у продавца ее нет, покупка не может быть совершена, подтверждают эстонские банки. Читать дальше...

В США расстреляли посетителей боулинг-клуба: погибли двое подростков