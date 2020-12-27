После ДТП автомобиль отбросило на переходившего дорогу ребенка

Как сообщил Lõuna-Eesti Postimees представитель Выруского отделения полиции Тайсто Паю, автомобиль Volkswagen, за рулем которого был 37-летний мужчина, остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить переходящих дорогу мать с ребенком. В то же время сзади в Volkswagen врезался автомобиль Suzuki, за рулем которого была 59-летняя женщина, в результате чего Volkswagen отбросило на переходившего дорогу ребенка.