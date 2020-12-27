После ДТП автомобиль отбросило на переходившего дорогу ребенка

25 декабря около трех часов в полицию поступило сообщение, что в городе Выру у перекрестка Юри-Петсери произошло ДТП.
Как сообщил Lõuna-Eesti Postimees представитель Выруского отделения полиции Тайсто Паю, автомобиль Volkswagen, за рулем которого был 37-летний мужчина, остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить переходящих дорогу мать с ребенком. В то же время сзади в Volkswagen врезался автомобиль Suzuki, за рулем которого была 59-летняя женщина, в результате чего Volkswagen отбросило на переходившего дорогу ребенка.
Скорая помощь для проверки здоровья доставила ребенка в больницу, где травм у него не было обнаружено.
У водителей есть права соответствующей категории, они оба были трезвы.
Полиция напоминает всем водителям, что следует учитывать дорожные и погодные условия, запастить временем, придерживаться скоростным ограничений и относиться с пониманием ко всем участникам дорожного движения.