Получившая первой в Эстонии прививку от коронавируса уроженка Кохтла-Ярве: надеюсь, что вакцина поможет вернуться к нормальной жизни

«Я вообще фанат вакцинации. Я считаю, что коронавакцина очень нужна», - сказала Розинко, которая училась на врача-инфекциониста и стала первой, кому в Эстонии сделали прививку от коронавируса.

Она сказала, что не испытает ни малейшего связанного с вакцинацией страха, но неожиданным стало чрезмерное внимание. «Адреналин так подскочил, что я ничего не почувствовала, - сказала она. - Я надеюсь, что когда прививки будут сделаны большинству людей, мы сможем вновь путешествовать и встречаться с родственниками. Сможем вернуться к повседневной жизни».

Розинко родом из Кохтла-Ярве, с осени она работает в ковид-отделении Ида-Вируской центральной больницы и занимается лечением зараженных коронавирусом пациентов. «Рабочая нагрузка была очень большой. Я и на выходных хожу к своим пациентам. У меня на данный момент 11 пациентов», - сказала она, добавив, что благодаря вакцинации на работе можно будет чувствовать себя более уверенно, но правила и требования предосторожности все равно надо будет продолжать исполнять.

Следом за Розинко второй прививку сделали заведующей пульмонологическим отделением Ида-Вируской центральной больницы Веронике Ильиной, которая также сказала, что работает проходит в очень напряженной обстановке и в качестве примера привела, что в эту субботу в отделении было всего два свободных места.

По словам Ильиной, в их отделении ни один врач не сомневается в необходимости вакцинации.

Председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклер сказал, что из первой партии вакцин для вакцинации своих работников они получили 130 доз. Работников почти в десять раз больше. «Сейчас в планах вакцинировать 55 врачей, медсестер, персонала по уходу и также семейных сестер — тех работников, которые контактируют с ковид-пациентами», - объяснил он.