Аркадий Попов: в политику идти не собираюсь

Председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов заявил, что не собирается идти в политику, поскольку хочет сохранять независимость и заниматься своим делом, пишет rus.err.ee.
"Я хочу быть абсолютно независимым в этой игре, в этом мире. И мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь и то, чем занимался раньше", - сказал в интервью ERR Попов, который до декабря был заведующим центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы.
"Ключевые слова в этом процессе - врач, здравоохранение и медицина. Считаю, что если хочешь быть хорошим профессионалом, то занимайся своим делом, не лезь в политику", - подчеркнул Попов.