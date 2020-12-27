Аркадий Попов: в политику идти не собираюсь

"Я хочу быть абсолютно независимым в этой игре, в этом мире. И мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь и то, чем занимался раньше", - сказал в интервью ERR Попов, который до декабря был заведующим центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы.