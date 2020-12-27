Вспышка коронавируса в доме призрения: заражены почти все постояльцы

Руководитель Идаского региона Департамента здоровья Марье Муузикус в интервью ERR сказала, что из протестированных в субботу 85 постояльцев у четырех человек был негативный результат, у 74 - позитивные и еще семь человек ждут результатов теста, передает rus.err.ee.

Поскольку четыре человека, получившие негативный результат теста, были близкоконтактными, то и они могут позже стать зараженными.

Кроме того, протестировали 29 работников, у 13 из которых был диагностирован коронавирус.