Вспышка коронавируса в доме призрения: заражены почти все постояльцы

В доме попечения Имасту (Ляэне-Вируский уезд) у одного из работников был обнаружен коронавирус, после чего в результате тестирования выяснилось, что почти все постояльцы заражены.
Руководитель Идаского региона Департамента здоровья Марье Муузикус в интервью ERR сказала, что из протестированных в субботу 85 постояльцев у четырех человек был негативный результат, у 74 - позитивные и еще семь человек ждут результатов теста, передает rus.err.ee.
Поскольку четыре человека, получившие негативный результат теста, были близкоконтактными, то и они могут позже стать зараженными.
Кроме того, протестировали 29 работников, у 13 из которых был диагностирован коронавирус.
Поскольку во время праздников трудно найти дополнительную рабочую силу, то сейчас на месте работает бригада скорой помощи, которая производит триаж (медицинскую сортировку).