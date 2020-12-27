Вс, 27.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • Вспышка коронавируса в доме призрения: заражены почти все постояльцы
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Вспышка коронавируса в доме призрения: заражены почти все постояльцы

Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvet Mägi

В доме попечения Имасту (Ляэне-Вируский уезд) у одного из работников был обнаружен коронавирус, после чего в результате тестирования выяснилось, что почти все постояльцы заражены.

Руководитель Идаского региона Департамента здоровья Марье Муузикус в интервью ERR сказала, что из протестированных в субботу 85 постояльцев у четырех человек был негативный результат, у 74 - позитивные и еще семь человек ждут результатов теста, передает rus.err.ee.

Поскольку четыре человека, получившие негативный результат теста, были близкоконтактными, то и они могут позже стать зараженными.

Кроме того, протестировали 29 работников, у 13 из которых был диагностирован коронавирус.

Поскольку во время праздников трудно найти дополнительную рабочую силу, то сейчас на месте работает бригада скорой помощи, которая производит триаж (медицинскую сортировку).

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