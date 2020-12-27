Пеэтера Хельме исключили из Союза писателей Эстонии

«После получения петиции членов EKL правление собралось, чтобы найти решение ситуации, сложившейся в отношении Пеэтера Хельме. Реакция общественности, и особенно увеличивающегося числа членов EKL, доказала, что заявление правления об осуждении имеет вес только при исключении Пеэтера Хельме», - написал председатель Союза писателей Тийт Алексеев в своем обращении к членам союза.

По его словам, чтобы предотвратить роспуск союза и нанесения более сильного репутационного ущерба, подавляющее большинство правления решило исключить Пеэтера Хельме из состава EKL на основании пункта 10c устава.

Напомним, что суд признал писателя и журналиста Пеэтера Хельме виновным в попытке совращения несовершеннолетнего и приговорил его к году и четырем месяцам условного тюремного заключения. Наказание не надо будет отбывать за решеткой, если он в течение испытательного срока в два года не совершит новое умышленное преступление.

Во вторник Сассь Хенно сообщил в соцсетях, что выходит из Союза писателей, поскольку тот решил не исключать из своих рядов Пеэтера Хельме. Также о выходе из союза сообщила Андра Теэде. Также из союза вышел театральный критик Меэлис Ойдсалу, по словам которого, Хельме мог бы сам уйти, чтобы предотвратить глупые дискуссии.