Вс, 27.12.2020
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
1
1 мин для прочтения

Пеэтера Хельме исключили из Союза писателей Эстонии

Пеэтер Хельме.

ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня, 27 декабря, правление Союза писателей Эстонии (EKL) приняло решение исключить из организации Пеэтера Хельме, сообщает Postimees.

«После получения петиции членов EKL правление собралось, чтобы найти решение ситуации, сложившейся в отношении Пеэтера Хельме. Реакция общественности, и особенно увеличивающегося числа членов EKL, доказала, что заявление правления об осуждении имеет вес только при исключении Пеэтера Хельме», - написал председатель Союза писателей Тийт Алексеев в своем обращении к членам союза.

По его словам, чтобы предотвратить роспуск союза и нанесения более сильного репутационного ущерба, подавляющее большинство правления решило исключить Пеэтера Хельме из состава EKL на основании пункта 10c устава.

Напомним, что суд признал писателя и журналиста Пеэтера Хельме виновным в попытке совращения несовершеннолетнего и приговорил его к году и четырем месяцам условного тюремного заключения. Наказание не надо будет отбывать за решеткой, если он в течение испытательного срока в два года не совершит новое умышленное преступление.

Во вторник Сассь Хенно сообщил в соцсетях, что выходит из Союза писателей, поскольку тот решил не исключать из своих рядов Пеэтера Хельме. Также о выходе из союза сообщила Андра Теэде. Также из союза вышел театральный критик Меэлис Ойдсалу, по словам которого, Хельме мог бы сам уйти, чтобы предотвратить глупые дискуссии.

В правление Союза писателей входят Тийт Алексеев, Андрей Хвостов, Маарья Кангро, Дорис Карева, Вероника Кивисилла, Юри Кольк, Яника Кронберг, Ээва Парк, Ааре Пильв, Рейн Рауд, Урмас Вади, Берк Вахер и Мярт Вяльятага.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back