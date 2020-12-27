Вс, 27.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • Машину разорвало пополам: пьяный водитель BMW пытался скрыться от полиции и попал в тяжелое ДТП
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Видео ⟩ Машину разорвало пополам: пьяный водитель BMW пытался скрыться от полиции и попал в тяжелое ДТП

Водитель чудом остался жив.

ФОТО: Facebook/Veidas Veidalynėje

В Литве посреди Каунаса в результате ДТП машину фактически разорвало пополам. Чудом пьяный водитель остался жив, передает Elu24 со ссылкой на местные СМИ.

Во втором по величине городе Литвы Каунасе в субботу полиция следовала за водителем с подозрительным стилем вождения. Но водитель BMW E39 не подчинился приказу полицейских остановиться и попытался скрыться.

«Водитель не остановился, прибавил скорости и попытался скрыться», - сообщают стражи правопорядка. С улицы Раудондварио за BMW, скорость которого уже была до 150 км/ч, следовала и вторая патрульная машина. «BMW, которая на некоторое время пропала из поля зрения, нашли на обочине дороги врезавшейся в уличный столб».

Фонарный столб буквально разрубил автомобиль пополам. 36-летний водитель, от которого разило алкоголем, лежал рядом с обломками, его доставили в травмой головы в больницу. Этого водителя задерживались пьяным за рулем и летом прошлого года.

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