Канцлер юстиции раскритиковала решение правительства в страхе перед вирусом ограничить возможности для занятий спортом

«Жаль, что как у любительского, так и детского и молодежного спорта нет авторитетного заступника, который бы мог убедительно выступить в их защиту перед политиками и экспертным советом. Моего авторитета не хватило. Я даже отправила фотографию пустого легкоатлетического манежа, объяснила, по какому принципу работают крытый каток, бассейн, тренажерный зал; объяснила, что если будут соблюдены правила, то заражения не произойдет, а если кто-то эти правила нарушит, надо наказывать его, а не всех разом. Но запретителей это не убедило», - написала Мадизе в ответ на публикацию реформиста Юргена Лиги в социальных сетях.

«Как известно, спортсменов-любителей меньше, чем хотелось бы, так что и тут все правильно — эти запреты коснутся немногих. Нынешний кризис свидетельствует, что общественность соглашается с нелогичными повальными запретами, которые своей цели и не могут достигнуть. Еще печальнее, что стало очевидно, как мало тех, кто готов понять, что кому-то для поддержания душевного и физического здоровья нужны кому — бассейн, кому — церковь, кому — концерт классической музыки. То, что для кого-то это вообще не имеет никакого значения, еще не значит, что и для всех остальных тоже», - подчеркнула Мадизе.