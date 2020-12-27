Канцлер юстиции раскритиковала решение правительства в страхе перед вирусом ограничить возможности для занятий спортом

Канцлер юстиции Юлле Мадизе выразила свое негативное отношение к решению правительства закрыть спортивные объекты из опасения перед распространением коронавируса.
«Жаль, что как у любительского, так и детского и молодежного спорта нет авторитетного заступника, который бы мог убедительно выступить в их защиту перед политиками и экспертным советом. Моего авторитета не хватило. Я даже отправила фотографию пустого легкоатлетического манежа, объяснила, по какому принципу работают крытый каток, бассейн, тренажерный зал; объяснила, что если будут соблюдены правила, то заражения не произойдет, а если кто-то эти правила нарушит, надо наказывать его, а не всех разом. Но запретителей это не убедило», - написала Мадизе в ответ на публикацию реформиста Юргена Лиги в социальных сетях.
«Как известно, спортсменов-любителей меньше, чем хотелось бы, так что и тут все правильно — эти запреты коснутся немногих. Нынешний кризис свидетельствует, что общественность соглашается с нелогичными повальными запретами, которые своей цели и не могут достигнуть. Еще печальнее, что стало очевидно, как мало тех, кто готов понять, что кому-то для поддержания душевного и физического здоровья нужны кому — бассейн, кому — церковь, кому — концерт классической музыки. То, что для кого-то это вообще не имеет никакого значения, еще не значит, что и для всех остальных тоже», - подчеркнула Мадизе.
«Всемирная организация здравоохранения уже подтвердила, что вирус не переносит хлорированную воду в бассейнах и мыло в душевых, что система вентиляции в бассейнах устроена по совсем иному принципу. Для правительства это решение в зоне комфорта, для тысяч любителей спорта, ценителей культуры — трагедия. А рекомендация «отправиться в лес и позаниматься гимнастикой на морском берегу» столь же содержательна, как совет правительству или эпидемиологам использовать для работы только шариковую ручку», - написал в Фейсбуке Юрген Лиги, известный своим давним и серьезным увлечением триатлоном. Эта публикация и послужила для Мадизе поводом к комментарию.