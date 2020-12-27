Вс, 27.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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При пожаре в частном доме погиб человек

Пожар. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kaspar Pokk/Kanal 2

Сегодня, 27 декабря, в 17.53 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Вырумаа в волости Рыуге в деревне Туука горит частный дом. 

Звонивший почувствовал запах дыма и увидел зарево пожара. Когда спасатели прибыли на место, одноэтажный деревянный дом полыхал открытым пламенем, крыша и перегородки уже рухнули. 

Спасатели сразу приступили к тушению пожара, конструкции дома пришлось вскрыть, чтобы добраться до очага возгорания. Воду для тушения брали из ближайшего пруда.

Спасателям поступила информация о 49-летней жительнице дома. В 19.05 в руинах дома был найден обгоревший труп, личность которого устанавливает полиция. 

Причины возгорания будут выяснены в ходе производства. 

В этом году в Эстонии в пожарах погибли 35 человек. В прошлом году в пожарах умерло 43 человека. 

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