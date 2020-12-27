При пожаре в частном доме погиб человек

Сегодня, 27 декабря, в 17.53 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Вырумаа в волости Рыуге в деревне Туука горит частный дом.
Звонивший почувствовал запах дыма и увидел зарево пожара. Когда спасатели прибыли на место, одноэтажный деревянный дом полыхал открытым пламенем, крыша и перегородки уже рухнули.
Спасатели сразу приступили к тушению пожара, конструкции дома пришлось вскрыть, чтобы добраться до очага возгорания. Воду для тушения брали из ближайшего пруда.
Спасателям поступила информация о 49-летней жительнице дома. В 19.05 в руинах дома был найден обгоревший труп, личность которого устанавливает полиция.
Причины возгорания будут выяснены в ходе производства.
В этом году в Эстонии в пожарах погибли 35 человек. В прошлом году в пожарах умерло 43 человека.