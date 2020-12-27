Новые масштабные коронаограничения вступают в силу

С понедельника, 28 декабря, до 17 января в Харьюмаа и Ида-Вирумаа будут действовать более строгие ограничения в связи с COVID-19.
Ограничения, действующие с 28 декабря по 17 января в Харьюмаа и Ида-Вирумаа
Запрещено находиться в местах оказания услуг развлекательной сферы
Посетители не могут находиться в местах, где оказываются услуги развлекательной сферы, например, в казино, кегельбанах и биллиардных, клубах для взрослых и других подобных местах. Развлечения запрещены также в гостиничном секторе. Сами услуги по размещению оказывать будет можно как в Харьюмаа, так и в Ида-Вирумаа.
Заведения общепита не cмогут обслуживать посетителей на месте
Заведения общепита должны закрыться для обслуживания клиентов на месте, для посетителей должны быть закрыты все залы. Продажа еды навынос и доставка ее с курьером будут разрешены.
Спортивные объекты
Для посетителей должны быть закрыты все спортивные объекты, расположенные в помещениях, например, спортивные клубы, сауны, СПА, бассейны и водные центры. Ограничения, связанные с занятиями спортом, не распространяются на профессиональных спортсменов, в том числе на членов взрослых и молодежных сборных и кандидатов в сборную, а также на игроков высшей лиги в командных видах спорта. Также ограничения не касаются деятельности, связанной с обороной и внутренней безопасностью, и занятий людей с особыми потребностями, например, услуг социальной и трудовой реабилитации.
Занятия спортом, деятельность по интересам и курсы повышения квалификации
В помещениях запрещены молодежная работа, деятельность и образование по интересам, курсы повышения квалификации, а также спортивные занятия и тренировки. Вне помещений все эти виды деятельности разрешены в группах до десяти человек плюс наставник или тренер. Ограничение на деятельность по интересам и обучение с целью повышения квалификации не распространяется на людей с особыми потребностями, а также на деятельность, связанную с обороной или внутренней безопасностью.
Культура
Музеи и выставочные залы должны быть закрыты для посетителей. Вне помещений размер группы посетителей не должен превышать десяти человек. Группы не должны пересекаться между собой.
Публичные собрания и мероприятия
В помещениях запрещены общественные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы. Вне помещений в общественных собраниях и мероприятиях может принимать участие не более десяти человек, группы не должны пересекаться между собой. Публичное мероприятие на воздухе должно завершиться к 22.00.