Инфекционист таллиннской больницы: работа на коронафронте угнетает

Инфекционист инфекционной клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы Керстин Казе сказала Postimees, что работа на коронафронте была удручающей - приходится принимать трудные решения, а из-за постоянной нехватки персонала сложная ситуация становится практически невыносимой. По ее словам, иммунизация медперсонала может существенно облегчить сложившуюся ситуацию, но следует также сделать акцент на вакцинации пожилых людей в домах призрения. «Клиенты домов по уходу - это контингент, который должен быть вакцинирован как можно скорее, поскольку именно они попадают в больницу и, к сожалению, многие из них уже оттуда не выходят», - описала суровую реальность Казе.
- На работе вы контактировали с большим количеством пациентов с коронавирусом, как обстоят дела по ту сторону палатной двери?
- Довольно-таки удручающе смотреть на этих очень больных людей, многие из которых мало надежды помочь. Если они пожилые и страдают множеством сопутствующих заболеваний, мы можем в определенной степени им помочь, но в какой-то момент мы должны сделать выбор. Если их много, нам надо решать, кому в какой мере можно помочь. Самое страшное, если мне нужно решать, кого выбрать. Получит ли аппарат один или другой. Это очень угнетает.
- Медработники подготовлены к кризисным ситуациям, но коронакризис наступил слишком неожиданно и так сказать выбил из колеи?
- Он неожиданный в том плане, что зараженных так много, что вирус так хорошо распространяется. Больницы очень загружены. Мы к такому не были готовы, нехватка персонала — основная проблема, которая у нас есть. Если персонал заражается, это очень большая проблема, если у нас просто некому выходить на работу. В больницах даже место есть, но основное беспокойство связано именно с персоналом. То, что у тебя в больнице есть койка, только это не поможет.
- Как изменилась ваша жизнь из-за коронакризиса?
- Стала более рабочей. Из моей жизни ушли хобби: вместо игры на духовых инструментах, пения и даже докторантуры есть только работа. У меня больше нет ни одного хобби. Я занята только работой и начинаю немного утомляться.
- Сегодняшняя прививка стала для вас облегчением?
- Я очень надеюсь. Если большая часть медиков и находящихся в группе риска пожилых людей будут вакцинированы, есть надежда, что нам будет хватать персонала. Сейчас проблема в том, что большая часть — близкие контакты, должны сидеть дома в карантине и это забирает у нас много рабочей силы. Точно так же клиенты домов по уходу - это контингент, который должен быть вакцинирован как можно скорее, поскольку именно они попадают в больницу и, к сожалению, многие из них уже оттуда не выходят.