Инфекционист таллиннской больницы: работа на коронафронте угнетает

- На работе вы контактировали с большим количеством пациентов с коронавирусом, как обстоят дела по ту сторону палатной двери?

- Довольно-таки удручающе смотреть на этих очень больных людей, многие из которых мало надежды помочь. Если они пожилые и страдают множеством сопутствующих заболеваний, мы можем в определенной степени им помочь, но в какой-то момент мы должны сделать выбор. Если их много, нам надо решать, кому в какой мере можно помочь. Самое страшное, если мне нужно решать, кого выбрать. Получит ли аппарат один или другой. Это очень угнетает.

- Медработники подготовлены к кризисным ситуациям, но коронакризис наступил слишком неожиданно и так сказать выбил из колеи?

- Он неожиданный в том плане, что зараженных так много, что вирус так хорошо распространяется. Больницы очень загружены. Мы к такому не были готовы, нехватка персонала — основная проблема, которая у нас есть. Если персонал заражается, это очень большая проблема, если у нас просто некому выходить на работу. В больницах даже место есть, но основное беспокойство связано именно с персоналом. То, что у тебя в больнице есть койка, только это не поможет.

- Как изменилась ваша жизнь из-за коронакризиса?

- Стала более рабочей. Из моей жизни ушли хобби: вместо игры на духовых инструментах, пения и даже докторантуры есть только работа. У меня больше нет ни одного хобби. Я занята только работой и начинаю немного утомляться.

- Сегодняшняя прививка стала для вас облегчением?