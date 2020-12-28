Студия Postimees: развод Британии с ЕС – что изменится для граждан Эстонии с 1 января?
Британия и Евросоюз в последний момент решили резко не разрывать 40-летнюю связь и договорились о новых правилах игры. Чего добился ЕС? Что изменится для граждан Эстонии?
Сделку по Brexit прокомментирует в студии Postimees депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Урмас Паэт. Смотрите прямой эфир в 13:00!
- Как долго граждане Эстонии не лишатся права свободно путешествовать в Великобританию, учиться и селиться там?
- Очереди как в 90-х, плата за роуминг и визы отменяются? Не придется ли гражданам Эстонии заново легализовываться в Великобритании?
- ЕС добился чего хотел? Каких преимуществ достиг Брюссель?
- Позволит ли минимальное торговое соглашение, подписанное в спешке, избежать торговой войны и сохранить статус-кво?
- Может ли Brexit усугубить ситуацию с пробками на дорогах, изначально возникшими из-за ковида, поскольку на границу Британия-ЕС вернется таможня?
- На ЕС приходится половина всей внешней торговли Великобритании, и самую большую долю формируют финансовые услуги. Когда будет готово соглашение в сфере финансов?
- Не придется ли компаниям ЕС строить свою работу в обход Британии?
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