Фото ⟩ Антипрививочники пришли в замешательство после первой вакцинации в Эстонии

Сегодня против коронавируса был вакцинирован первый человек, но из-за попавшего на фотографии шарфа врача Ида-Вируской центральной больницы у антипрививочников возникли сомнения. Подозревали, что врачу сделали два укола или вовсе не сделали инъекцию. Министерство социальных дел развеяло подозрения и подтвердило, что на одном из фото был сделан прогон для журналистов.