Пн, 28.12.2020
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Криста Фишер
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  • Анетт Контавейт завершила 2020 год на 23-м месте в рейтинге WTA
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Анетт Контавейт завершила 2020 год на 23-м месте в рейтинге WTA

Анетт Контавейт

ФОТО: Afp7/Zumapress.com

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт завершила 2020 год на 23-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.

Об этом стало известно в понедельник, 28 декабря, когда WTA опубликовала последнюю в этом году обновленную версию рейтинга.

"Цель на новый сезон у меня все та же - хочу и верю, что смогут попасть в топ-10", - сказала накануне Анетт Контавейт в интервью ERR.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи завершает год на 93-й строчке.

Лидерство в рейтинге сохранила за собой австралийка Эшли Барти, второй идет румынка Симона Халеп, третьей - японка Наоми Осака.

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