Анетт Контавейт завершила 2020 год на 23-м месте в рейтинге WTA

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт завершила 2020 год на 23-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.
Об этом стало известно в понедельник, 28 декабря, когда WTA опубликовала последнюю в этом году обновленную версию рейтинга.
"Цель на новый сезон у меня все та же - хочу и верю, что смогут попасть в топ-10", - сказала накануне Анетт Контавейт в интервью ERR.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи завершает год на 93-й строчке.
Лидерство в рейтинге сохранила за собой австралийка Эшли Барти, второй идет румынка Симона Халеп, третьей - японка Наоми Осака.