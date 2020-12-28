Анетт Контавейт завершила 2020 год на 23-м месте в рейтинге WTA

Об этом стало известно в понедельник, 28 декабря, когда WTA опубликовала последнюю в этом году обновленную версию рейтинга.

"Цель на новый сезон у меня все та же - хочу и верю, что смогут попасть в топ-10", - сказала накануне Анетт Контавейт в интервью ERR.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи завершает год на 93-й строчке.