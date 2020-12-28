Пн, 28.12.2020
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Михаил Кылварт
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В AstraZeneca заявили, что нашли способ повысить эффективность вакцины от COVID-19

Вакцина AstraZeneca.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Англо-шведская компания AstraZeneca нашла формулу, способную сделать разработанную совместно с Оксфордским университетом вакцину от COVID-19 максимально эффективной. Об этом сообщил исполнительный директор фармпроизводителя Паскаль Сорио. По его словам, новые данные покажут, что препарат также результативен, как уже одобренные вакцины Pfizer и Moderna.

«Мы полагаем, что нам удалось найти формулу успеха и способ выйти на столь же высокие показатели эффективности, как у всех остальных, после введения двух доз. Больше сказать вам не могу, поскольку в какой-то момент мы опубликуем эти данные», — заявил Сорио в интервью газете The Sunday Times.

Новые данные покажут, что вакцина AstraZeneca также результативна, как уже одобренные к применению препараты Pfizer и Moderna, защищая 95% пациентов, и является «100% эффективной» при стационарном лечении тяжелых форм заболевания, уточнил Сорио.

Ожидается, что разработанная Оксфордским университетом и Astra Zeneca вакцина в ближайшее время получит одобрение британских властей. Информацию о новой формуле вакцины и повышении эффективности глава фармкомпании пообещал опубликовать позже.

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