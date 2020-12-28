В AstraZeneca заявили, что нашли способ повысить эффективность вакцины от COVID-19

«Мы полагаем, что нам удалось найти формулу успеха и способ выйти на столь же высокие показатели эффективности, как у всех остальных, после введения двух доз. Больше сказать вам не могу, поскольку в какой-то момент мы опубликуем эти данные», — заявил Сорио в интервью газете The Sunday Times.