Главврач Ида-Вируской центральной больницы: вакцинация медработников неизбежна

"Конечно, это лекарство, которое еще не было опробовано, но мы все равно должны доверять нашим ученым, мы должны доверять нашим производителям лекарств. И тот факт, что уже можно вакцинироваться, сам по себе является большим облегчением. Прямо сейчас я не думаю, что здесь у медицинских работников может возникнуть вопрос о том, делать ли им прививку или нет. Это неизбежно", - сказал Тоомас Карийс.