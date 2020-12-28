Пн, 28.12.2020
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Михаил Кылварт
1 мин для прочтения

Главврач Ида-Вируской центральной больницы: вакцинация медработников неизбежна

Вакцинация

ФОТО: PA Media

Главный врач Ида-Вируской центральной больницы Тоомас Карийс считает, что все медицинские работники должны сделать прививки от коронавируса, пишет Rus.ERR.

Об этом он заявил в интервью нарвскому корреспонденту "Актуальной камеры", комментируя начавшуюся в Эстонии накануне вакцинацию от коронавируса.

"Конечно, это лекарство, которое еще не было опробовано, но мы все равно должны доверять нашим ученым, мы должны доверять нашим производителям лекарств. И тот факт, что уже можно вакцинироваться, сам по себе является большим облегчением. Прямо сейчас я не думаю, что здесь у медицинских работников может возникнуть вопрос о том, делать ли им прививку или нет. Это неизбежно", - сказал Тоомас Карийс.

В первый день вакцинации от коронавируса соответствующие прививки были сделаны 207 медицинским работникам, из них 56 - сотрудники Ида-Вируской центральной больницы.

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