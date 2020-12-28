Можно ли класть пушку на бок

Ведь необходимо будет закрывать питейные заведение, а гостиницы и вовсе реквизировать, приспосабливая их под эвакуационные пункты, временные госпитали и/или жильё для беженцев. А это мало того, что падение заработков в сфере обслуживания, но еще и открытое покушение на права собственности, а также насильственное принуждение выполнять правила, которые многим могут не нравиться. Подозреваю, что сразу нашлись бы ушлые юристы, готовые защищать попранные права и призывающие граждан не исполнять антиконституционные решения властей…

Ветер дует, потому что деревья шумят

Пандемия, конечно, не война в буквальном смысле слова, но разве что ленивый не сравнивал её с боевыми действиями, а многие даже и вовсе считают битву с COVID-19 Третьей мировой войной. И не без оснований, между прочим. Да, число жертв коронавируса, к счастью, изрядно уступает реальным фронтовым потерям. Однако по числу охваченных «боевыми действиями» стран и континентов, а также по жутковатому виду опустевших улиц, будь то малые городки или крупнейшие мегаполисы мира, оккупантские свойства злобного микроорганизма, пожалуй, превосходят эффект от звериного оскала всего мирового империализма вкупе с самыми тоталитарными из всех тоталитарных режимов. Так что введение жестких мер борьбы с этим стихийным бедствием глобального характера представляется более чем оправданным.

Правда, и в этой ситуации находятся-таки как отдельные граждане, так и целые сообщества, склонные обвинять власти в чрезмерной суровости предпринимаемых шагов. Приходилось даже выслушивать мнение, будто именно введение требований носить защитные маски в общественных местах, включая и таковой транспорт, являются причиной разрушительного для экономики локдауна.

То есть, что локдаун для экономики опасен так же, как сам породивший его вирус – для здоровья и жизни людей, сомнению не подлежит. Но утверждать, будто виной тому – добровольно-принудительное ношение масок – то же самое, что объяснять причину возникновения ветра следующим образом: если деревья начинают качать ветвями и шуметь листвой, именно это и приводит к движению воздушных масс; а не наоборот.

В погоне за блохами

Как всегда, в достаточно критических ситуациях находятся люди, готовые извлечь из них свою выгоду. Хотя бы громко заявить о себе. И если в обычных условиях сделать это довольно сложно, то в обстановке, когда нервы у всех взвинчены, а градус социального накала, что называется, зашкаливает, стать глашатаем истины и правозащитником, не прилагая сколько-нибудь существенных усилий, довольно просто.

Скажем, имеется некий, вполне себе безымянный, юрист. Снискать в данной корпоративной среде популярность и весомый авторитет, короче говоря – сделать себе имя, очень трудно, для этого требуются изрядное время, упорный труд и высокий профессионализм.