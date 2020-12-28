Можно ли класть пушку на бок

Можно, конечно, ошибиться, но всё-таки рискну. То есть посмею предположить, что если бы (не дай Бог!) пришлось вводить по вполне реальному поводу военное положение, то и тогда нашлись бы недовольные.
Ведь необходимо будет закрывать питейные заведение, а гостиницы и вовсе реквизировать, приспосабливая их под эвакуационные пункты, временные госпитали и/или жильё для беженцев. А это мало того, что падение заработков в сфере обслуживания, но еще и открытое покушение на права собственности, а также насильственное принуждение выполнять правила, которые многим могут не нравиться. Подозреваю, что сразу нашлись бы ушлые юристы, готовые защищать попранные права и призывающие граждан не исполнять антиконституционные решения властей…
Ветер дует, потому что деревья шумят
Пандемия, конечно, не война в буквальном смысле слова, но разве что ленивый не сравнивал её с боевыми действиями, а многие даже и вовсе считают битву с COVID-19 Третьей мировой войной. И не без оснований, между прочим. Да, число жертв коронавируса, к счастью, изрядно уступает реальным фронтовым потерям. Однако по числу охваченных «боевыми действиями» стран и континентов, а также по жутковатому виду опустевших улиц, будь то малые городки или крупнейшие мегаполисы мира, оккупантские свойства злобного микроорганизма, пожалуй, превосходят эффект от звериного оскала всего мирового империализма вкупе с самыми тоталитарными из всех тоталитарных режимов. Так что введение жестких мер борьбы с этим стихийным бедствием глобального характера представляется более чем оправданным.
Правда, и в этой ситуации находятся-таки как отдельные граждане, так и целые сообщества, склонные обвинять власти в чрезмерной суровости предпринимаемых шагов. Приходилось даже выслушивать мнение, будто именно введение требований носить защитные маски в общественных местах, включая и таковой транспорт, являются причиной разрушительного для экономики локдауна.
То есть, что локдаун для экономики опасен так же, как сам породивший его вирус – для здоровья и жизни людей, сомнению не подлежит. Но утверждать, будто виной тому – добровольно-принудительное ношение масок – то же самое, что объяснять причину возникновения ветра следующим образом: если деревья начинают качать ветвями и шуметь листвой, именно это и приводит к движению воздушных масс; а не наоборот.
В погоне за блохами
Как всегда, в достаточно критических ситуациях находятся люди, готовые извлечь из них свою выгоду. Хотя бы громко заявить о себе. И если в обычных условиях сделать это довольно сложно, то в обстановке, когда нервы у всех взвинчены, а градус социального накала, что называется, зашкаливает, стать глашатаем истины и правозащитником, не прилагая сколько-нибудь существенных усилий, довольно просто.
Скажем, имеется некий, вполне себе безымянный, юрист. Снискать в данной корпоративной среде популярность и весомый авторитет, короче говоря – сделать себе имя, очень трудно, для этого требуются изрядное время, упорный труд и высокий профессионализм.
Можно пойти другим путем. Уловив некие протестные настроения в обществе, оседлать эту волну и проявить себя в качестве выразителя интересов, каковые, на взгляд группы недовольных, действиями со стороны государства ущемляются.
Конечно, если тщательно покопаться в некоторых правительственных документах, особенно тех, которые были приняты за последнее время в связи с пандемией, то, действительно, можно найти в них немалое число несоответствий, неувязок, неточных формулировок и прочих «блох», а затем, собрав их воедино, объявить все эти документы юридически ничтожными. Было бы желание.
Мне такое нарочито акцентируемое требование тщательно следовать букве закона напоминает анекдот из армейской жизни. Заболел преподаватель артиллерийского училища, а занятия должны состояться во что бы то ни стало. Вызывает командир прапорщика завскладом и приказывает: «Вот тебе конспект лекции по баллистике, иди и читай курсантам!».
Приказ не обсуждается, берет прапорщик тетрадку с конспектом и идет в аудиторию. Читает: «Мортира – это артиллерийское орудие с коротким стволом. Применяется для навесной стрельбы. Предназначена главным образом для поражения целей, укрытых за стенами или в окопах». Из аудитории раздается каверзный вопрос: «Товарищ прапорщик, а если мортиру положить на бок, то можно ли тогда поразить цель за углом?». Прапорщик на секунду задумывается, а затем, уже без колебаний, чётко произносит: «По уставу класть пушку на бок не положено!».
На самом деле, если наше правительство (как, впрочем, и любое другое) чего-то и заслуживает меньше всего, так это панегириков. И на его – правительства – долю, действительно, ложится наибольшая часть ответственности за экономические и социальные потери в результате локдауна. Но не потому, что власти решили ужесточить требования по соблюдению антивирусных правил, а как раз напротив – за то, что делалось это нерешительно, непоследовательно и без привлечения к должной ответственности тех, кто эти правила нарушает.
Каким образом следует в дальнейшем взыскать с правительства именно за эти ошибки и просчеты и как именно оценить их последствия, – вот чем следовало бы озаботиться сейчас, в том числе и юристам, а не выискиванием блох и прочих несимпатичных насекомых.