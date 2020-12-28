В Нарве от COVID-19 сегодня вакцинируют 65 медиков

Первым будет привит доктор Алексей Семыкин, который будет вести блог на своей страничке каждый день в течение двух недель, где будет отчитываться о своём состоянии после вакцинации. Первый отчет он опубликовал еще вчера, за день до прививки: самочувствие отличное, температура тела 36,6.