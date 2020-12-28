В Нарве от COVID-19 сегодня вакцинируют 65 медиков

28 декабря в Нарвской больнице начинается вакцинация от COVID-19. На первом этапе прививки получат первые первые 65 работников больницы. Как сообщила старшая сестра Нарвской больницы Наталья Метелица, будут привиты работники Отделения экстренной медицины, скорой помощи и отделения СOVID, то есть те, для кого риск заразиться коронавирусом на работе наиболее высок.
Первым будет привит доктор Алексей Семыкин, который будет вести блог на своей страничке каждый день в течение двух недель, где будет отчитываться о своём состоянии после вакцинации. Первый отчет он опубликовал еще вчера, за день до прививки: самочувствие отличное, температура тела 36,6.
Доктор пишет, что внимательно изучил возможные побочные эффекты от вакцины Pfizer BioNTech.
“Признаюсь, впервые так подробно читаю инструкцию к вакцине, - сообщил доктор Семыкин. - Скорее из-за ажиотажа. Прививки от гриппа, гепатита B, кори не вызывали у меня столь пристального внимания. Хотя, например, боли в месте инъекции после прививки встречалась.
В целом, перечень побочных эффектов не сильно отличается от таковых побочных эффектов вакцин при других заболеваниях”.