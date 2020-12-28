В Эстонии скончались шесть пациентов с COVID-19, заразились 416

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 260 человек. 208 новых случая приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 72, в Ляэне-Вирумаа — 19, в Ярвамаа — 17, в Тартумаа — 14, в Пярнумаа — семь, в Йыгева-, Рапла-, Выру-, и Валгамаа — по четыре, в Вильяндимаа — три, на Сааремаа — два, в Ляэне- и Пыльвамаа — по одному новому случаю. Еще в четырех случаях местожительства в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 558,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 10,9% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья находятся более 25 000 человек

В Пыхьяском регионе под наблюдением находятся более 16 500 человек, 4240 из которых заражены.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся более 5300 человек, из которых инфицированы 1463.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находятся более 2400 человек, из которых 718 инфицированы (среди наблюдаемых также инфицированные Пыхьяского, Идаского и Ляэнеского региона).

Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 1600 человек, из которых инфицированы 432.

В стационарном лечении нуждается 431 человек

По состоянию на утро 28 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в стационарном лечении нуждается 431 человек. Интенсивная терапия требуется 40 пациентам, 20 человек подключены к аппарату ИВЛ. Выписали 15 человек, одного пациента перевели в нековидное отделение и еще двое — в другую больницу.

За сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом — 71-летний мужчина, 71-летняя женщина, 79-летний мужчина, 82-летняя женщина, 85-летняя женщина и 91-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 213 человек с коронавирусом.

К настоящему моменту в больницах завершено 1313 случаев заболевания COVID-19 у 1289 человек.

По состоянию на 28 декабря выздоровел 15 921 человек. Из них истории болезни 11 879 человек (74,6%) завершены, у 4042 человека (25,4%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено на более чем 616 700 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 25808 положительных первичных тестов (4,3% от общего количества тестов). С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице https://koroonakaart.ee/ru.

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