В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно, идет поиск 17 человек

"В 07.30 поступила информация об затоплении судна "Онега" N МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. Экипаж 19 человек. Спасены 2 человека", - говорится в сообщении МЧС.

"Затонувшее судно вело рыболовный промысел, причина затопления - обледенение", - сказали в МЧС. На месте работает судно "Войково". Дополнительно к месту ЧП следуют еще три корабля. По факту инцидента начата прокурорская проверка.

Как пишет Telegram-канал Life Shot, судно накрыла волна, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Прибывшее к месту ЧП судно "Войково" обнаружило двух выживших моряков в гидрокостюмах, которые держали за руки своего погибшего товарища. Когда рыбаков начали поднимать на борт, тело унесло в море.

Сейчас в районе, где затонул траулер "Онега", наблюдаются волны в районе двух-трех метров. На поверхности воды экипаж "Войково" заметил оставшийся мусор с судна и бочку. Прибытие других кораблей для поисковых работ ожидается около полудня.

"По предварительным данным, выживших, кроме двух спасенных моряков, нет. Обледеневшее судно мгновенно затонуло во время шторма, практически никому не оставив шансов на спасение в ледяной воде", - сказал собеседник ТАСС в экстренных службах. По факту затопления судна возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта)".

"В районе затопления сильный ветер, шторм и мороз около минус 20 градусов. Во время крушения мороз достигал минус 30. Шансов продержаться в таких условиях даже в гидрокостюмах практически нет", - сказал собеседник агентства "Интерфакс". По его словам, спасенные моряки получили обморожение, но их жизни ничего не угрожает.