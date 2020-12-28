«Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала!»

Первой вакцинированной от коронавируса в Эстонии стала 24-летняя врач-резидент Елена Розинко из Ида-Вируской центральной больницы, лечащая ковид-пациентов с сентября. По ее словам, ее выбор специальности врача-инфекциониста как будто был предназначен судьбой. Всего в воскресенье в Кохтла-Ярвеском доме здоровья Ида-Вируской больницы было вакцинировано 55 врачей и медсестер, работающих с ковид-пациентами, пишет Postimees.
Непосредственно после вакцинации Розинко, как Юрий Гагарин после полета, призналась, что адреналин зашкаливал так, что укола она не почувствовала.
Много внимания
Журналистов со всех эстонских СМИ собралось в только что отремонтированном пятиэтажном темно-сером доме здоровья Клохтла-Ярве около двадцати. Розинко говорит, что такого внимания она, конечно, не ожидала. Первый в Эстонии укол от Covid-19 делает врач Анна Александрова.
Уроженка Йыхви Розинко в этом году заканчивает Тартуский университет и работает врачом-резидентом в инфекционном отделении Ида-Вируской центральной больницы, ковид-пациентов она лечит с 22 сентября. По словам Розинко, время пандемии оказалось, естественно, очень сложным. «Нагрузка на работе очень большая и мне больно, что я должна ограничивать общение со своими близкими и дедушками-бабушками, поскольку я все-таки работаю в опасном месте», - говорит Розинко.
Говоря о пандемии, Розинко признается, что ее раздражает, что люди не особенно хотят соблюдать правила безопасности. «Мы, медики, пытаемся как-то с этим справиться, но многие обычные люди ничего не делают, не прикладывают усилий и не соблюдают никаких правил, игнорируют все риски, - говорит Розинко. – Надеюсь, что теперь, когда у нас есть вакцина, все дадут себя привить и все будет хорошо».
Как выглядит обычный день инфекциониста-резидента во время пандемии? Сейчас на попечении Розенко 11 пациентов. На работу она приходит минимум к восьми, сначала проходит собрание с персоналом и медсестры рассказывают, как прошла ночная смена, у кого какие проблемы.
Сразу после этого она начинает заниматься самыми срочными пациентами – смотрит, есть ли экстренные дела. Затем она входит в зараженную зону, где находится около трех часов. Следует работа с отчетами. Если возникает срочные вопросы, она решает их в течение дня. Обычно рабочий день длится восемь часов, но часто Розенко остается на работе и дольше.
«Да, и мои пациенты умирали – с сентября их умерло восемь. Все случаи разные, некоторые оказывались в критическом состоянии очень быстро, другие медленнее. Это зависит от пациента, его хронических болезней и того, как быстро он обратился в больницу, т.е. как долго он уже болел. По возрасту пациенты тоже разные – самому молодому было 19 лет. Самому пожилому у меня до сих пор было 97», - рассказывает Розинко.
Она констатирует, что, выбирая специальность врача-инфекциониста, она никак не могла предвидеть пандемию. «Зато это очень интересно», - считает молодой врач, говоря, что до сих пор ни разу не пожалела о своем выборе и что мало у кого есть такой большой опыт с Covid-19, как у нее.
Почему именно Розенко была выбрана первой получательницей вакцины от Covid-19? Анна Александрова, которая делает этот укол, поясняет, что речь идет о молодом специалисте, у которого свежие знания. «Поскольку я работаю непосредственно в эпицентре событий», - полагает Розинко.
Вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе говорит Postimees, что вакцину ждали долго и она была готова у производителей раньше, чем прогнозировалось. «Сейчас в Европе переломный момент. И то, что в Эстонии первыми получат вакцину медицинские работники, даст нашим больницам большую надежность и тем самым большую надежность обществу», - говорит Йессе.
Как оценивает вице-канцлер наши успехи в условиях пандемии? «Весной мы справились очень хорошо. С осени по сравнению с большинством стран мы сумели удержать наше общество и повседневную жизнь очень близко к нормальности. Это показывает, что мы справились хорошо. Зимние месяцы с точки зрения распространения вирусов в Эстонии в любом случае критичны и нам надо месяц-два продержаться», - сказала Йессе.
Защитим медиков
По словам главврача Ида-Вируской центральной больницы Тоомаса Карийса, подчиненную ему больницу символически выбрали первой для вакцинации, поскольку в Ида-Вирумаа один из самых высоких показателей заражения в Эстонии. «Естественно, защита работающих здесь медиков от заболевания – ключевой вопрос», - сказал Карийс.
По словам главврача, привитая первой Елена Розинко и ранее бывала в больнице на практике. «Это местная девушка, которая и раньше была в больнице на практике и работала помощником врача. Она решила выбрать областью своей резидентуры инфекционные заболевания – начав по воле судьбы первый цикл сразу с ковидными больными. Поскольку число больных выросло, Елене довольно быстро пришлось – с другой стороны, это возможность опыта – приступить к лечению больных Covid-19. Я думаю, что молодой доктор получила прекрасную практику и опыт», - сказал Карийс.
Главврач считает, что Covid-19 будет давать пищу для обсуждений, деятельности и исследований еще долгие годы.
В этом году в Ида-Вируской центральной больнице будет привито еще 130 человек, это лишь десятая часть персонала больницы Желающих привиться работников, по словам председателя Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклера, больше.
В Ида-Вируской центральной больнице на стационарном лечении побывало уже 350 ковид-пациентов, сейчас их находится там около 60.