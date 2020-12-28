«Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала!»

Непосредственно после вакцинации Розинко, как Юрий Гагарин после полета, призналась, что адреналин зашкаливал так, что укола она не почувствовала.

Много внимания

Журналистов со всех эстонских СМИ собралось в только что отремонтированном пятиэтажном темно-сером доме здоровья Клохтла-Ярве около двадцати. Розинко говорит, что такого внимания она, конечно, не ожидала. Первый в Эстонии укол от Covid-19 делает врач Анна Александрова.

Уроженка Йыхви Розинко в этом году заканчивает Тартуский университет и работает врачом-резидентом в инфекционном отделении Ида-Вируской центральной больницы, ковид-пациентов она лечит с 22 сентября. По словам Розинко, время пандемии оказалось, естественно, очень сложным. «Нагрузка на работе очень большая и мне больно, что я должна ограничивать общение со своими близкими и дедушками-бабушками, поскольку я все-таки работаю в опасном месте», - говорит Розинко.

Говоря о пандемии, Розинко признается, что ее раздражает, что люди не особенно хотят соблюдать правила безопасности. «Мы, медики, пытаемся как-то с этим справиться, но многие обычные люди ничего не делают, не прикладывают усилий и не соблюдают никаких правил, игнорируют все риски, - говорит Розинко. – Надеюсь, что теперь, когда у нас есть вакцина, все дадут себя привить и все будет хорошо».

Как выглядит обычный день инфекциониста-резидента во время пандемии? Сейчас на попечении Розенко 11 пациентов. На работу она приходит минимум к восьми, сначала проходит собрание с персоналом и медсестры рассказывают, как прошла ночная смена, у кого какие проблемы.

Сразу после этого она начинает заниматься самыми срочными пациентами – смотрит, есть ли экстренные дела. Затем она входит в зараженную зону, где находится около трех часов. Следует работа с отчетами. Если возникает срочные вопросы, она решает их в течение дня. Обычно рабочий день длится восемь часов, но часто Розенко остается на работе и дольше.

«Да, и мои пациенты умирали – с сентября их умерло восемь. Все случаи разные, некоторые оказывались в критическом состоянии очень быстро, другие медленнее. Это зависит от пациента, его хронических болезней и того, как быстро он обратился в больницу, т.е. как долго он уже болел. По возрасту пациенты тоже разные – самому молодому было 19 лет. Самому пожилому у меня до сих пор было 97», - рассказывает Розинко.

Она констатирует, что, выбирая специальность врача-инфекциониста, она никак не могла предвидеть пандемию. «Зато это очень интересно», - считает молодой врач, говоря, что до сих пор ни разу не пожалела о своем выборе и что мало у кого есть такой большой опыт с Covid-19, как у нее.