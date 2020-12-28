Семейного насилия больше не стало, но оно стало более жестоким

«Что в этом году увеличилось, так это количество тяжелых случаев и убийств, - отметила координатор по вопросам насилия в близких отношениях Департамента полиции и погранохраны Кати Арумяэ. - Если в прошлом году от рук близких погибли пять человек, то в этом году погибших в три раза больше — 14 человек. Мы не можем утверждать, что этот рост обусловлен коронакризисом, но это, безусловно, вызывающее обеспокоенность увеличение. Особенно, если учесть, что в Эстонии количество убийств год от года сокращалось».

В этом году полиции 15 500 раз сообщали о семейном насилии, а это примерно столько же, сколько и в прошлом году. Арумяэ признала, что количество случаев насилия, зарегистрированных в полиции, во время коронакризиса не увеличилось.

«По сравнению с прошлым годом мы находимся на прежнем уровне. В плане роста количества случаев мы опасались, что поскольку люди больше находятся дома, то уменьшится оповещение о насилии в близких отношениях. На это указывает опыт других стран. А если этот так, значит, этот вид преступлений все больше остается внутри четырех стен, поскольку люди находятся дома вместе и у них не возникает возможности сообщить о происходящем. Поэтому это даже хорошо, что количество случаев насилия в полицейской статистике не уменьшилось», - сказала Арумяэ.

По словам государственного прокурора Карин Тальвисте, в последние годы о семейном насилии начали сообщать полиции несколько чаще. За ростом, предположительно, стоит более частое обращение в правоохранительные органы, а не увеличение самого насилия.

Не все случаи, о которых сообщают полиции, являются преступлениями, но это такие ситуации, при которых вмешательство правоохранительных органов может предотвратить возможное насилие в будущем. Так было и в этом году, но это нельзя связывать ни с коронакризисом, ни с чрезвычайным положением.

«Чрезвычайное положение не уменьшило и доступность помощи: все услуги, в том числе вмешательство полиции, работали во время карантина, как обычно», - объяснила Тальвисте.

В то же время, по словам прокурора, коронакризис вызвал новую проблему: как расследовать такие случаи электронным образом? В большинстве случаев это работало лучшим образом, расследования, получающие быстрое решение, применяют и дальше.

Новые методы

Тальвисте привела в пример один случай, когда из-за чрезвычайного положения не было возможности организовать прямое общение в рамках договорного производства, поскольку подозреваемый находился в Финляндии. В тот момент перемещение между Эстонией и Финляндией было остановлено. Прокурор организовал видеомост: он находился у себя дома, адвокат в своей конторе, а подозреваемый в Финляндии. Так удалось напрямую обговорить данное дело. После заключения устного договора, прокурор подписал его дигитально, после подписли поставили защитник и подозреваемый.