Семейного насилия больше не стало, но оно стало более жестоким

Опасения, что коронакризис, который заставляет людей больше времени проводить дома, повлечет за собой рост домашего насилия, к счастью, не оправдались. Однако усилилась, связанная с насилием жестокость, пишет Postimees.
«Что в этом году увеличилось, так это количество тяжелых случаев и убийств, - отметила координатор по вопросам насилия в близких отношениях Департамента полиции и погранохраны Кати Арумяэ. - Если в прошлом году от рук близких погибли пять человек, то в этом году погибших в три раза больше — 14 человек. Мы не можем утверждать, что этот рост обусловлен коронакризисом, но это, безусловно, вызывающее обеспокоенность увеличение. Особенно, если учесть, что в Эстонии количество убийств год от года сокращалось».
В этом году полиции 15 500 раз сообщали о семейном насилии, а это примерно столько же, сколько и в прошлом году. Арумяэ признала, что количество случаев насилия, зарегистрированных в полиции, во время коронакризиса не увеличилось.
«По сравнению с прошлым годом мы находимся на прежнем уровне. В плане роста количества случаев мы опасались, что поскольку люди больше находятся дома, то уменьшится оповещение о насилии в близких отношениях. На это указывает опыт других стран. А если этот так, значит, этот вид преступлений все больше остается внутри четырех стен, поскольку люди находятся дома вместе и у них не возникает возможности сообщить о происходящем. Поэтому это даже хорошо, что количество случаев насилия в полицейской статистике не уменьшилось», - сказала Арумяэ.
По словам государственного прокурора Карин Тальвисте, в последние годы о семейном насилии начали сообщать полиции несколько чаще. За ростом, предположительно, стоит более частое обращение в правоохранительные органы, а не увеличение самого насилия.
Не все случаи, о которых сообщают полиции, являются преступлениями, но это такие ситуации, при которых вмешательство правоохранительных органов может предотвратить возможное насилие в будущем. Так было и в этом году, но это нельзя связывать ни с коронакризисом, ни с чрезвычайным положением.
«Чрезвычайное положение не уменьшило и доступность помощи: все услуги, в том числе вмешательство полиции, работали во время карантина, как обычно», - объяснила Тальвисте.
В то же время, по словам прокурора, коронакризис вызвал новую проблему: как расследовать такие случаи электронным образом? В большинстве случаев это работало лучшим образом, расследования, получающие быстрое решение, применяют и дальше.
Новые методы
Тальвисте привела в пример один случай, когда из-за чрезвычайного положения не было возможности организовать прямое общение в рамках договорного производства, поскольку подозреваемый находился в Финляндии. В тот момент перемещение между Эстонией и Финляндией было остановлено. Прокурор организовал видеомост: он находился у себя дома, адвокат в своей конторе, а подозреваемый в Финляндии. Так удалось напрямую обговорить данное дело. После заключения устного договора, прокурор подписал его дигитально, после подписли поставили защитник и подозреваемый.
«В тот же день прокурор смог отправить дело в суд. Это тоже сделали дигитально. Все это уменьшило риск заражения и ускорило процесс. Почти весь процесс, от начала следствия до вступления приговора в силу, уложился во время чрезвычайного положения», - рассказала Тальвисте.
Прокуроры, по ее словам, организовали дело так, что находящийся под арестом подозреваемый подписывал согласшение в тюрьме, прокурор и защитник подписывали отсканированный документ в прокуратуре и передавали его в суд. Так дело решается быстрее, а опасность заражения сводится к минимуму.
Опасен каждый от 30 до 50 лет
По оценке Тальвисте, по сравнению с прошлым годом количество переданных в суд дел не изменилось: «Семейное насилие в Эстонии — это насилие в отношении женщин. В прошлом году 85 процентов совершивших насилие были мужчинами, а 81 процент потерпевших — женщины».
По словам координатора по вопросам насилия в близких отношениях Департамента полиции и погранохраны Кати Арумяэ, в 2020 году почерк насилия не изменился: «И в этом году агрессию больше проявляли мужчины, а жертвами становились женщины».
По-прежнему много случаев насилия связаны с алкоголем: «В более 80 процентах случаев одна или другая или обе стороны находились в состоянии алкогольного опьянения». Средний возраст агрессора и жертвы — 30-49 лет.
Пожилые жертвых скрыты
Жертвой семейного насилия в каждом десятом дошедшем до полиции случае является пожилой человек. По словам Арумяэ, вызывает беспокойство тот факт, что пожилые люди не торопятся сообщать о происходящем в доме насилии: «Вызвать полицию к своему ребенку, пусть даже и совершеннолетнему, может быть крайне тяжело. Даже если он дерется, пьяный и требует денег, чтобы купить еще алкоголя». Она добавила, что по той же причине пожилым жертвам насилия может быть сложно принять помощь: «Я все же призываю рассказать о своих бедах хоть кому-то, поскольку само по себе насилие не прекратится».
Дети не остаются в стороне
По словам Арумяэ, треть случаев насилия связана с детьми: они либо становятся свидетелями происходящего, либо насилие применяется в отношении них.
Прокурор Катри Тальвисте отметила, что в этой статистике в последние годы ничего особо не изменилось, и движение в посдение годы происходит в пределах пары процентов.
«Отделение ребенка от семьи становится предметом обсуждения, прежде всего, в случае, если родитель систематически применяет насилие по отношению к несовершеннолетнему и нет другого родителя или близкого родственника, который мог бы забрать ребенка к себе», - объяснила Тальвисте.
Координатор Кати Арумяэ согласилась, что приют является крайней мерой и все зависит от того, в состоянии ли второй родитель позаботиться о ребенке: «Однако бывают крайне печальные случаи, когда жертву агрессора нужно доставлять в больницу. В таком случае ребенка нужно обеспечить безопасным местом, где он сможет находиться. К счастью, это все же исключения».
Само по себе насилие не прекращается, а без вмешательства извне становится только более частым и жестоким. Поэтому полиция ежедневно сотрудничает с партнерами, чтобы насилия стало меньше — полиция, помощь жертвам, прокуратура, опорные центры для женщин находятся от жертв на расстоянии одного телефонного звонка. Опыт прежних лет показал, что во время праздников насилие между членами семьи увеличивается.
«Особенно сейчас, когда люди больше находятся дома, крайне важно обращать внимание на то, что происходит рядом. Мы просим, если люди слышат или видят, что у соседей кому-то угрожает опасность или им нужна помощь, позвоните по номеру 112. Это может спасти чью-то жизнь», - призывает Арумяэ.
Насилие в близких отношениях
Сообщения в полицию этого года
- Отец угрожает 15-летнему сыну топором.
- 57-летний сын таскает мать за волосы, заворачивает ее в одеяло и пытается задушить.
- Из больницы сообщают о женщине с переломами ребер. Сын ее так толкнул, что мать упала.
- Пьяный сын требует у матери, чтобы она отдала пенсию.
- Пьяная дочь выбрасывает из холодильника 94-летней матери продукты и мучает ее. Дочь о ней, конечно, заботится, но слишком много пьет.
- Мужчина бьет жену кулаками и душит совершеннолетнюю дочь.
- Один брат угрожает другому оружием, стреляет в воздух и говорит, что если через 10 минут брат не уйдет, то он всех убьет.
- Пьяная агрессивная женщина бьет мужа по лицу.
- Мужчина угрожает ножом: говорит жене и приемной дочери, что сначала убьет их, а потом себя.
- Мужчина приставляет нож к горлу жены.
- Во время пьянки мужчина угрожает убить себя, повеситься и бьет жену руками по лицу, женщина угрожает мужчине ударить его ножом и убить себя.
- Заявительница сообщает, что муж пьяный и не дает ей спать.
- У соседей слышно, что женщина зовет на помощь. Кто-то угрожает кого-то убить, мужчина напал на женщину и таскает ее за волосы.
- Женщина постоянно скандались с бывшим мужем, с которым развелась около года назад. Бывший муж шлет электронные письма с угрозами, приходит к дверям бывшей жены, отправляет цветы, забирается на балкон, приходит на работу, следит за ней.
Агрессор
- Полиция получает около 30 вызовов в день, связанных с насилием в близких отношениях, во время праздников количество вызовов удваивается.
- В этом году больше всего таких вызовов было зарегистрировано в январе.
- В трети случаев свидетелем или жертвой домашнего насилия становится ребенок.
- Чаще всего жертвой домашнего насилия становится 30-49-летняя женщина со средним образованием.
- Чаще всего агрессором становится 30-49-летний мужчина, имеющий основное или среднее (специальное) образование.
- Чаще всего аргессор находится в состоянии опьянения.
Источник: полиция.