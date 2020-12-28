Касса страхования от безработицы в Таллинне до 17 января принимает клиентов по предварительной записи

Для записи на прием нужно позвонить по инфотелефону Таллиннских представительств 634 8000 или отправить электронное письмо на адрес tallinn.info@tootukassa.ee. По предварительной договоренности клиенты обслуживаются также и в представительствах Кассы страхования от безработицы в Ида-Вирумаа.

В других представительствах Кассы страхования от безработицы обслуживание клиентов продолжится в обычном порядке, однако по возможности просим использовать электронные каналы, где можно зарегистрироваться в качестве безработного, ходатайствовать о возмещении и пособии, выставлять вакансии и подавать заявки на работу. Заявления принимаются также по телефону, электронной почте (с цифровой подписью) или по обычной почте.

Если человеку нужна помощь при использовании электронных каналов, то его проинструктируют по телефону или по электронной почте.

Инфотелефоны Кассы страхования от безработицы: 6696513, 15501; Э-почта: info@tootukassa.ee; Skype: tootukassa.