Пн, 28.12.2020
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Касса страхования от безработицы в Таллинне до 17 января принимает клиентов по предварительной записи
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Касса страхования от безработицы в Таллинне до 17 января принимает клиентов по предварительной записи

Бюро Кассы страхования от безработицы в Йыхви.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Для предотвращения распространения коронавируса представительства Эстонской кассы страхования от безработицы в Таллинне и Харьюмаа до 17 января 2021 года будут принимать клиентов по предварительной договоренности, сообщила в понедельник пресс-служба Кассы.

Для записи на прием нужно позвонить по инфотелефону Таллиннских представительств 634 8000 или отправить электронное письмо на адрес tallinn.info@tootukassa.ee. По предварительной договоренности клиенты обслуживаются также и в представительствах Кассы страхования от безработицы в Ида-Вирумаа.

В других представительствах Кассы страхования от безработицы обслуживание клиентов продолжится в обычном порядке, однако по возможности просим использовать электронные каналы, где можно зарегистрироваться в качестве безработного, ходатайствовать о возмещении и пособии, выставлять вакансии и подавать заявки на работу. Заявления принимаются также по телефону, электронной почте (с цифровой подписью) или по обычной почте.

Если человеку нужна помощь при использовании электронных каналов, то его проинструктируют по телефону или по электронной почте.

Инфотелефоны Кассы страхования от безработицы: 6696513, 15501; Э-почта: info@tootukassa.ee; Skype: tootukassa.

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