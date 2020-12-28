На горнолыжном курорте Швейцарии сотни британцев сбежали из-под карантина

Сотни британцев, которые собирались провести отпуск в швейцарском курортном местечке Вербье, тайком покинули свои отели. Это произошло после того как местные власти распорядились отправить всех прибывших из Соединенного Королевства туристов на десятидневный карантин, сообщает The Guardian.

После обнаружения нового штамма Covid-19 в Великобритании власти Швейцарии объявили, что всем людям, прибывшим из Великобритании после 14 декабря, необходимо будет самоизолироваться в течение 10 дней с даты прибытия.

Новые правила карантина также распространялись на сотни британских туристов, которые планировали провести рождественские каникулы в Вербье. Швейцарским властям удалось отследить 420 посетителей из Великобритании, которым было приказано отправиться на карантин. Однако по крайней мере половина этих туристов покинули курорт "подпольно".

По его словам, владельцы гостиницы заметили отъезд своих британских гостей только после того, как те "не ответили на звонки из своих номеров" или "не съели приготовленные для них блюда".

"Поскольку полеты между Швейцарией и Великобританией были отменены с воскресенья 20 декабря, сначала было неясно, куда пропали туристы", — представитель администрации муниципалитета Багнес Жан-Марк Сандос.

Впоследствии оказалось, что некоторые из них уехали во Францию. Там также закрыты горнолыжные курорты, однако люди хотя бы могут выйти на свежий воздух.

Отмечается о проявлении ксенофобии в отношении британцев со стороны других туристов. Любой человек, который говорит по-английски, вызывает подозрение.

Напомним, что новый штамм коронавируса VOC 202012/01, который впервые был обнаружен в Великобритании, зафиксировали и в Швейцарии. Новый штамм коронавируса подтвержден у трех человек. У двух пациентов его обнаружили несколько дней назад, у третьего - в субботу, 26 декабря.