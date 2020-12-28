Пн, 28.12.2020
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Кристина Каллас
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Журналиста, рассказавшую о вспышке коронавируса в Ухане, посадили в тюрьму

Активист держит фото Чжан Чжань в знак протеста против ее задержания.

ФОТО: Kin Cheung/AP

Китайский суд приговорил местного журналиста Чжан Чжань (Zhang Zhan), в прошлом юриста, к четырем годам тюрьмы за освещение вспышки коронавируса в Ухани.

Официально Чжань осудили за нарушение общественного порядка и создание проблемных ситуаций. 

В феврале Чжань самостоятельно поехала в Ухань, чтобы освещать события там. Ее прямые репортажи и статьи широко распространялись в социальных сетях, что привлекло внимание властей. Ее задержали после того, как фрагменты трансляций с рассказом о вирусе и критикой мер властей разошлись по социальным сетям.

По данным Китайской сети правозащитников, статьи Чжань содержали описание задержания других независимых журналистов, а также действий властей по преследованию семей, которые требовали привлечения властей к ответственности.

Чжань пропала 14 мая. На следующий день полиция сообщила, что задержала ее в Шанхае, почти за 600 км от Уханя. Ее обвинили в распространении лжи посредством текста, видео в соцсетях WeChat, Twitter и YouTube. Также ее обвинили в контактах с иностранными СМИ и злонамеренном распространении информации о вирусе в Ухане.

С мая Чжань объявила голодовку в знак протеста, по словам ее адвоката, сейчас состояние ее здоровья плачевное, в заключении ее насильно кормят через трубку.

Чжань одна из нескольких журналистов, которые были наказаны за освещение событий в стране.

В сентябре 2019 года, Чжань также была задержана властям, потому что открыто выражала поддержку протестам в Гонконге.

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