Галерея ⟩ В этом году продажи пиротехники идут хорошо

Как отметил владелец Hansa Ilutulestikud Калле Тюйр, этот год немного отличается от предыдущих, но он, безусловно, не хуже. Например, существенно выросли продажи в интернете.

По его словам, пока нельзя делать выводы о продажах в этом году, так как обычно все решается за последние три дня декабря. «Что касается начала продаж, то нельзя сказать, что они были хуже — все примерно так же, как и раньше. На самом деле даже немного лучше покупают, по сравнению с прошлым годом. В магазинах полно людей, как я понимаю», - сказал Тюйр.

В этом году увеличились продажи крупных и дорогих товаров, так как сейчас дома остаются те, кто раньше встречал Новый год за границей. «Рассказывают, что пять лет подряд не оставались на Новый год дома. На несколько семей покупают серьезные комплекты пиротехники», - добавил Тюйр.

И хотя некоторые самоуправления, такие как Тарту, отказались от заказа фейерверков, фирма, по словам Тюйри, получила заказы от госсектора. Так, в этом году Hansa Ilutulestikud порадует салютом жителей Курессааре и Маарду. «Некоторые самоуправления отказались от фейерверков, но есть и те, кто сразу устроит несколько салютов. Например, Таллинн и Маарду. Если раньше в Ласнамяэ был один фейерверк, то теперь их будет два, в Маарду раньше был один, а сейчас вообще три. Я думаю, что это даже очень хорошо», - отметил Тюйр.

Салюты, которые на Новый год взлетят в воздух в Курессааре и в Маарду, Тюйр показал журналисту Sakala, но они еще не были полностью укомплектованы. «Комплекты довольно маленькие. Когда для Таллинна делали, грузовик был заполнен пиротехникой», - вспомнил владелец фирмы Hansa Ilutulestikud.

Калле Тюйр напомнил, что при использовании пиротехники нужно соблюдать правила безопасности. «Зона безопасности должна быть всегда. Даже если вы неправильно что-то установили, ничего не случится при наличии зоны безопасности. Для этого она и была придумана», - объяснил Тюйр.

Пиротехника попадает на склад Hansa Ilutulestikud из Китая. По словам Тюйра, в Эстонии есть четыре предприятия, которые поставляют товар напрямую из Китая. «Даже если кто-то скажет, что привозит из Польши или Италии, то поляки и итальянцы все равно достают товар в Китае», - заключил он.