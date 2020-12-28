Праздники в Эстонии прошли относительно спокойно

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что минувшие рождественские праздники прошли для полиции скорее спокойно. Стражи порядка вывели на улицы удвоенные силы, обращали внимание на общественный порядок, движение и выполнение требований об ограничениях.
В период с 24 по 26 декабря в полицию обращались около 4800 раз. Стражам порядка пришлось разбираться с 180 случаями насилия в близких отношениях. Зафиксировали 16 аварий, в результате которых пострадали 11 человек. Были проверены 8600 автомобилей, пойманы более 80 пьяных водителей и почти 150 нарушителей скоростного режима.
Также проверены около 750 общественных места, — торговые центры и церкви — где действуют ограничительные меры: требование 2+2, маски. Для защиты здоровья роздано более 1200 масок.
Полиция напоминает, что праздничный период продолжается, а он часто сопровождается алкоголем: «Помните, что при употреблении алкоголя нужно не забывать о пределе. Недоразумения можно решить силой слова и без физического насилия. В случае, если вы услышите или увидите, что кто-то находится в опасности и нуждается в помощи, сообщите об этом в полицию по номеру 112».