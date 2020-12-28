Таллинн приступил к поискам строителя парка "Тондираба" в Ласнамяэ

Открытый конкурс был объявлен 28 декабря, а прием заявлений от участников принимается до 25 января.

Условия тендера предусматривает, что парк должен быть готов к октябрю 2021 года. Строительные работы при этом должны быть завершены к 18 августа. По оценке столичных чиновников, чтобы уложиться в сроки, трудиться на объекте придется каждый день с 7 утра до 23.00.

Таллинн планирует построить в Ласнамяэ парк "Тондираба" стоимостью шесть миллионов евро, который будет состоять из спортивных сооружений и парковых зон.