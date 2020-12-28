Таллинн приступил к поискам строителя парка "Тондираба" в Ласнамяэ

Власти Таллинна объявили тендер по поиску предприятия, которое займется строительством парка "Тондираба" на территории столичного района Ласнамяэ, пишет Rus.ERR.
Открытый конкурс был объявлен 28 декабря, а прием заявлений от участников принимается до 25 января.
Условия тендера предусматривает, что парк должен быть готов к октябрю 2021 года. Строительные работы при этом должны быть завершены к 18 августа. По оценке столичных чиновников, чтобы уложиться в сроки, трудиться на объекте придется каждый день с 7 утра до 23.00.
Таллинн планирует построить в Ласнамяэ парк "Тондираба" стоимостью шесть миллионов евро, который будет состоять из спортивных сооружений и парковых зон.
Сейчас на территории будущего парка площадью более 30 гектар заросли кустарника. Несколько лет назад здесь планировали построить поле для гольфа, но этот план так и не осуществился. Теперь тут разобьют парк со спортивными площадками, тренажерными залами на свежем воздухе, катком и детскими площадками, открытыми кафе и зонами для выгула собак.