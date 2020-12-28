Пн, 28.12.2020
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Таави Тийльманн
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  • Таллинн приступил к поискам строителя парка "Тондираба" в Ласнамяэ
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Таллинн приступил к поискам строителя парка "Тондираба" в Ласнамяэ

Парк Тондираба.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Власти Таллинна объявили тендер по поиску предприятия, которое займется строительством парка "Тондираба" на территории столичного района Ласнамяэ, пишет Rus.ERR.

Открытый конкурс был объявлен 28 декабря, а прием заявлений от участников принимается до 25 января. 

Условия тендера предусматривает, что парк должен быть готов к октябрю 2021 года. Строительные работы при этом должны быть завершены к 18 августа. По оценке столичных чиновников, чтобы уложиться в сроки, трудиться на объекте придется каждый день с 7 утра до 23.00.

Таллинн планирует построить в Ласнамяэ парк "Тондираба" стоимостью шесть миллионов евро, который будет состоять из спортивных сооружений и парковых зон.

Сейчас на территории будущего парка площадью более 30 гектар заросли кустарника. Несколько лет назад здесь планировали построить поле для гольфа, но этот план так и не осуществился. Теперь тут разобьют парк со спортивными площадками, тренажерными залами на свежем воздухе, катком и детскими площадками, открытыми кафе и зонами для выгула собак.

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