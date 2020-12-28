Ваши кошельки в новом году: что изменится?

Новый год принесет ряд изменений для кошельков населения: одни отдадут лишние деньги, другие выведут свои евро, пишет Postimees.
Жителей Эстонии ждет с десяток изменений.
1. Компенсация дней больничного. Уже с 1 января начнет действовать порядок, согласно которому больничный будет компенсироваться со второго дня. До сих пор первые три дня больничного работникам приходилось оплачивать самостоятельно. Однако это изменение временное и будет действовать только до конца апреля, когда будет восстановлен прежний порядок.
2. Те, кто заказывают из-за границы посылки или продает за рубеж, должны знать, что с 1 июля изменится ряд законов. Так, будет отменена налоговая льгота на товары небольшой стоимости (до 22 евро), заказанные из-за пределов Евросоюза. Также будут введены новые правила для тех, кто содержит интернет-магазины. Для предпринимателей грядут большие перемены: если покупатель не заплатил за товар, проданный за границу, можно будет уменьшить за счет этой сумы свои обязательства по налогу с оборота.
3. Базовая часть пенсии вырастет на 16 евро, плюс 3,55 евро каждому родителю. В то же время не облагаемая налогом часть пенсии останется на нынешнем уровне, т.е. государство снимет часть этой суммы в виде налога. Ставка народной пенсии вырастет на 30 евро.
Изменения, связанные с пенсионной реформой
Вступающая в силу пенсионная реформа поставит людей перед выбором: вторая ступень становится добровольной, а в третьей произойдет одно существенное изменение.
4. С 1 сентября государство вновь начнет делать взносы во вторую ступень – в 2020 году платежи были приостановлены, поскольку правительство пыталось найти деньги для борьбы с коронакризисом.
5. Изменится порядок выплаты денег из третьей ступени: если до сих пор деньги можно было получить при достижении 55 лет, то присоединившийся к третьей ступени в 2020 году получит деньги в то же время, что и из второй ступени. Т.е. если будет поднят пенсионный возраст, будет отложен и срок, когда можно будет изъять деньги из третьей ступени.
Для лиц пенсионного возраста деньги, изъятые из третьей ступени, будут облагаться 10-процентным налогом. Если деньгами захотят воспользоваться раньше, придется заплатить 20-процентный подоходный налог. Притягательность третьей ступени состоит в том, что, если вносить туда 15% своей зарплаты в год (максимальная сумма – 6000 евро в год), то государство будет возвращать человеку 20% подоходного налога во время подачи весенней налоговой декларации.
6. С 1 сентября желающим начнут выплачивать деньги из второй пенсионной ступени. Забирать деньги из второй ступени необязательно. Если кто-то хочет это сделать, необходимо подать заявление не позднее конца марта – тогда деньги начнут поступать с сентября. Те, у кого деньги в фонде с повышенным риском, должны будут, увы, учитывать, что выплачиваемая из второй пенсионной ступени сумма будет установлена не по состоянию на день подачи заявления, а по состоянию на день выплаты. Т.е. в зависимости от колебаний рынка сумма может оказаться вовсе не той, что в марте. При изъятии денег необходимо учесть и то, что 20% государство возьмет себе в качестве налогов. Если вы выйдете из второй ступени, снова можно будет к ней присоединиться только через десять лет.
7. Те, кто хотят остаться во второй пенсионной ступени, но самостоятельно принимать решения об инвестициях, могут перевести деньги на специальный инвестиционный счет для инвестирования пенсии из второй ступени. Это нельзя будет сделать просто так: прежде всего придется открыть специальный счет для инвестирования пенсии в каком-то банке. Затем будет необходимо подать заявление о переводе всей суммы или ее части на инвестиционный счет. Заявления можно будет подавать с апреля, деньги будут переводиться начиная с сентября. При переводе денег из пенсионного фонда на инвестиционный счет налоги не надо. На пенсионном инвестиционном счете можно будет покупать акции, облигации, фондовые паи. Также там можно будет оставить деньги на хранение. Но есть условие: инструмент должен свободно торговаться на рынке. Достаточно популярное у эстонцев совместное финансирование в список не включено. Если кто-то захочет снять деньги с инвестиционного счета, закон предусматривает, что для этого человек должен выйти из второй ступени, снять все свои деньги и уплатить с них подоходный налог.
8. Внимание, люди пенсионного возраста! Пенсионная реформа дает и тем, кто уже на пенсии, возможность выйти из второй ступени и снять все деньги, заплатив с них 10- процентный налог. Но здесь есть одно «но»: на принятие решения остается всего три месяца, т.е. до конца марта. К этому времени заявления должны быть поданы, иначе платежи во вторую ступень продолжатся как обычно и больше выйти из второй ступени будет нельзя.
Подробно все связанные с пенсионной реформой изменения перечислены на сайте Налогово-таможенного департамента.