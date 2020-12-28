Ваши кошельки в новом году: что изменится?

Жителей Эстонии ждет с десяток изменений.

1. Компенсация дней больничного. Уже с 1 января начнет действовать порядок, согласно которому больничный будет компенсироваться со второго дня. До сих пор первые три дня больничного работникам приходилось оплачивать самостоятельно. Однако это изменение временное и будет действовать только до конца апреля, когда будет восстановлен прежний порядок.

2. Те, кто заказывают из-за границы посылки или продает за рубеж, должны знать, что с 1 июля изменится ряд законов. Так, будет отменена налоговая льгота на товары небольшой стоимости (до 22 евро), заказанные из-за пределов Евросоюза. Также будут введены новые правила для тех, кто содержит интернет-магазины. Для предпринимателей грядут большие перемены: если покупатель не заплатил за товар, проданный за границу, можно будет уменьшить за счет этой сумы свои обязательства по налогу с оборота.

3. Базовая часть пенсии вырастет на 16 евро, плюс 3,55 евро каждому родителю. В то же время не облагаемая налогом часть пенсии останется на нынешнем уровне, т.е. государство снимет часть этой суммы в виде налога. Ставка народной пенсии вырастет на 30 евро.

Изменения, связанные с пенсионной реформой

Вступающая в силу пенсионная реформа поставит людей перед выбором: вторая ступень становится добровольной, а в третьей произойдет одно существенное изменение.

4. С 1 сентября государство вновь начнет делать взносы во вторую ступень – в 2020 году платежи были приостановлены, поскольку правительство пыталось найти деньги для борьбы с коронакризисом.

5. Изменится порядок выплаты денег из третьей ступени: если до сих пор деньги можно было получить при достижении 55 лет, то присоединившийся к третьей ступени в 2020 году получит деньги в то же время, что и из второй ступени. Т.е. если будет поднят пенсионный возраст, будет отложен и срок, когда можно будет изъять деньги из третьей ступени.

Для лиц пенсионного возраста деньги, изъятые из третьей ступени, будут облагаться 10-процентным налогом. Если деньгами захотят воспользоваться раньше, придется заплатить 20-процентный подоходный налог. Притягательность третьей ступени состоит в том, что, если вносить туда 15% своей зарплаты в год (максимальная сумма – 6000 евро в год), то государство будет возвращать человеку 20% подоходного налога во время подачи весенней налоговой декларации.