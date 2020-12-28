Пн, 28.12.2020
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • На этой неделе в календарь полетов из Таллиннского аэропорта вернутся Лондон и Минск
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На этой неделе в календарь полетов из Таллиннского аэропорта вернутся Лондон и Минск

Безлюдный Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Eero Vabamägi

С 28 декабря из Таллиннского аэропорта открыто 12 международных направлений, в течение недели будут добавлены еще два маршрута, сообщил Rus.Err.ee.

На этой неделе рейсы из Таллинна осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Копенгаген (AirBaltic), Милан (Ryanair), Пафос (Ryanair), Рига (AirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (AirBaltic, SAS), Амстердам (airBaltic), Берлин (AirBaltic) и Осло (AirBaltic).

По сообщению Таллиннского аэропорта, с 1 января будут возобновлены регулярные рейсы в Лондон (Air Baltic, Ryanair, EasyJet), а с 2 января белорусская авиакомпания "Белавиа" вновь начнет обслуживать линию Минск-Таллинн-Таллинн.

Воздушное сообщение между Эстонией и Великобританией приостановлено до конца года из-за информации о распространяющемся там новом штамме коронавируса.

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