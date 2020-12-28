Пн, 28.12.2020
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Криштиану Роналду признан футболистом века по версии Globe Soccer Awards

Криштиану Роналду.

ФОТО: Fabio Ferrari/ZUMAPRESS.com

В воскресенье в Дубае (ОАЭ) состоялась торжественная церемония чествования лауреатов престижной премии Globe Soccer Awards. Призы достались лучшему игроку и тренеру по итогам года, а также целого века по итогам двух декад, пишет Newsru.

Лучшим игроком века (с 2001 по 2020 год) признан португалец Криштиану Роналду, тренером века - Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), клубом века - мадридский "Реал".

Конкурентами Роналду были Лионель Месси ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ливерпуль") и Роналдиньо (экс-"Барселона").

Премию лучшему футболисту 2020 года получил польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский, тренером года признали наставника этого клуба Ханса-Дитера Флика, сама "Бавария" получила титул команды года.

Награды за выдающуюся футбольную карьеру получили испанские голкипер Икер Касильяс и защитник Жерар Пике.

Отметим, что ранее Левандовский и Флик были признаны лучшими по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, что в сезоне-2019/20 Левандовский с "Баварией" стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии и Лиги чемпионов. Форвард забил 55 мячей и сделал 10 голевых передач, показав лучшую сезонную результативность в карьере.

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