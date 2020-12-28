У жителей Эстонии резко вырос интерес к зарплате гражданина ЕС

Только за воскресенье к инициативе граждан «Безусловный базовый доход во всем ЕС» добавилось 136 подписей - это рекорд нынешней кампании для Эстонии, заявили организаторы.

В общей сложности инициатива по зарплате граждан собрала по всему ЕС почти 83 000 подписей к утру понедельника. Однако единственная страна, где к сегодняшнему дню был собран необходимый минимум подписей, - это Словения. Там собрана 6101 подпись от 5640 необходимых.

По словам эстонского координатора кампании Яануса Нурмоя, лавина подписей в Эстонии последовала за новостями о том, что инициатива собирает подписи вяло, и из-за пандемии срок сбора подписей под Европейскими гражданскими инициативами был продлен до 25 декабря 2021 года. Если в течение года в поддержку инициативы удастся собрать миллион подписей европейцев и при этом их минимально необходимое количество будет собрано в семи странах ЕС, инициативе дадут дальнейших ход.

За новостью в Postimees последовала оживленная дискуссия на странице издания в Facebook. Если утром в воскресенье, 27 декабря было ровно 900 эстонских подписей, то к концу дня их стало 1036.

Эстония - одна из семи стран ЕС, ближе всего подошедших к национальному минимуму подписей инициативы по зарплате граждан. Эстонский минимум подписей составляет 4935 подписей.

Подписаться под инициативой о зарплате гражданина можно здесь.