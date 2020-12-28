На эстонское издание совершена кибератака

На сайт Äripäev и другие сайты того же концерна, включая портал dv.ee сегодня была совершена DDOS-атака, в связи с чем сайты оказались временно недоступны, сообщает издание на своей страничке в Facebook.
По словам IT-руководителя Äripäev Тоомаса Йыги, речь идет о масштабной атаке. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы в Эстонии можно было снова пользоваться нашими услугами", - сказал он.
По словам Йыги, сообщение об инциденте будет передано во все соответствующие ведомства Эстонии, а также партнеру компании по кибербезопасности в материнской компании Bonnier Group.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!