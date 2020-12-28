Видео ⟩ Лесные животные выходят на шоссе, чтобы лизать соль

Дикие животные предпочитают пересекать дороги в темное время суток. Косули и лоси для роста рогов нуждаются в минеральных веществах, а зимой они пытаются пополнить свои запасы минералов за счет рассыпаемой на дорогах соли.

«При движении в темноте важно выбирать подходящую скорость, а заметив животное, нужно тормозить, предупреждая и других участников движения о возможной опасности, - напоминают сотрудники полиции. - Если вы заметили одно животное, учитывайте, что рядом могут быть и другие».