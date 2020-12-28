Алиса Фрейндлих в больнице - предположительно с коронавирусом

Собеседница агентства не уточнила, в каком состоянии находится 86-летняя актриса, и в каком отделении она находится.

По данным некоторых Telegram-каналов, Фрейндлих доставили в больницу 25 декабря и сейчас она находится в реанимации. Предположительно, врачи диагностировали у актрисы COVID-19.

Как сообщает издание Life, она находится на искусственной вентиляции, причем у 86-летней актрисы 80-процентное поражение легких.