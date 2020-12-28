Россия хочет оспорить двухлетнее отстранение от международных спортивных турниров

17 декабря CAS утвердил санкции в отношении российского спорта , приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года будут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира без флага и гимна страны. Решение также лишает РФ права на проведение чемпионатов мира на тот же срок.

При этом изначально WADA требовало четырехлетних санкций для России, а CAS вдвое сократил срок их действия.

"В ходе арбитражной процедуры и до вынесения финального решения ОКР совместно с ответчиком, третьими лицами неоднократно обращал внимание на многочисленные процессуальные нарушения, которые касались компетенции Спортивного арбитражного суда", - сообщил Поздняков в интервью ТАСС. - Будет не очень правильно говорить сейчас, какие именно моменты вызывают вопросы, но мы за время новогодних праздников и рождественских каникул у наших европейских партнеров детально проработаем нашу позицию, подготовим возможные шаги и действия".

"Хочу еще раз подчеркнуть: с точки зрения наших юристов, были допущены процессуальные нарушения, которые мы планируем оспаривать в кассационной инстанции", - добавил глава ОКР.

Отметим, что кассационной инстанцией после вынесения вердикта в CAS обычно является Федеральный суд Швейцарии и существуют прецеденты отмены решений спортивного арбитража.

Слушания по данному делу в швейцарской Лозанне проходили с 2 по 5 ноября в полностью закрытом режиме по настоянию российской стороны. Предметом тяжбы являются беспрецедентные санкции в отношении российского спорта, вводимые WADA из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, содержащей результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

Сохранение аутентичности базы являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году. Ранее WADA выложило в открытый доступ полный отчет о манипуляциях в московской лаборатории, однако даже на фоне очевидных доказательств российская сторона продолжала отрицать все обвинения .

Бывший глава РУСАДА Юрий Ганус, чье ведомство оспорило санкции в арбитраже под давлением бывшего правительства РФ , ранее отмечал, что обжалование санкций может привести к их ужесточению .