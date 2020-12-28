Партии Эстонии получат от государства в следующем году 5,4 миллиона евро

Деньги получат пять политических партий, представленных в Рийгикогу, и партия "Эстония 200", которая не преодолела избирательный порог.

Политические партии, представленные в Рийгикогу, получают поддержку в зависимости от количества мест в парламенте, полученных в результате выборов. Если член Рийгикогу решает сменить политическую партию после выборов, в соответствии с законом это не влияет на поддержку, выплачиваемую политическим партиям.

Парламентские партии получат из государственного бюджета 5 313 ​​000 евро. Наибольшую поддержку получит Партия реформ, получившая на выборах 34 мандата в Рийгикогу. В следующем году Министерство внутренних дел выделит партии 1 788 534 евро.

Центристская партия, получившая 26 мандатов, получит от государства 1 367 702 евро. Консервативная народная партия с 19 мандатами получит 999 475 евро, "Отечество" с 12 мандатами - 631 247 евро, а Социал-демократическая партия с десятью мандатами - 526 039 евро.

Эстония 200, которая была ниже избирательного порога на выборах, но набрала 4,4 процента голосов, получит 100 000 евро из государственного бюджета.

Согласно Закону о политических партиях, партия, оставшаяся за дверьми Рийгикогу, но набравшая от двух до пяти процентов голосов, получает поддержку из государственного бюджета. Партия, получившая 2-3 процента голосов, получает 30 000 евро, партия, получившая 3-4 процента голосов, – 60 000 евро, а партия, получившая 4-5 процентов голосов, – 100 000 евро в год.

Политические партии получают государственную поддержку равными платежами один раз в месяц. Государство переводит деньги на счет партии до пятого числа каждого месяца.