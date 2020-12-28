При столкновении грузовика и легкового автомобиля скончался 78-летний мужчина

Около 12:00 центр тревоги получил сообщение о ДТП в деревне Пену в Хяэдемеэсте на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где столкнулись легковой автомобиль Fiat и грузовик Mercedes-Benz.

По словам оперативного дежурного Ляэнеской префектуры Риво Сааре, столкнулись двигавшийся по главной дороге грузовик и легковой автомобиль, которые шел по второстепенной дороге и пересекал перекресток.

«В результате столкновения 78-летний мужчина, находившийся на пассажирском сиденье, получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия», - рассказал оперативный дежурный. Водителя легковушки — 67-летнего мужчину — доставили в Пярнускую больницу на медосмотр.

Водитель грузовика — 53-летний гражданин Польши — был трезв и не пострадал. Возможное опьянение водителя легковушки установит экспертиза. «Все точные обстоятельства ДТП станут известны в ходе уголовного производства», - добавил оперативный дежурный.