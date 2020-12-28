Пн, 28.12.2020
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Кристина Каллас
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  • При столкновении грузовика и легкового автомобиля скончался 78-летний мужчина
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При столкновении грузовика и легкового автомобиля скончался 78-летний мужчина
Дополнено в 17:00

Сегодня в деревне Пену в Хяэдемеэсте произошла авария, в результате которой погиб 78-летний мужчина.

Около 12:00 центр тревоги получил сообщение о ДТП в деревне Пену в Хяэдемеэсте на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где столкнулись легковой автомобиль Fiat и грузовик Mercedes-Benz.

По словам оперативного дежурного Ляэнеской префектуры Риво Сааре, столкнулись двигавшийся по главной дороге грузовик и легковой автомобиль, которые шел по второстепенной дороге и пересекал перекресток.

«В результате столкновения 78-летний мужчина, находившийся на пассажирском сиденье, получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия», - рассказал оперативный дежурный. Водителя легковушки — 67-летнего мужчину — доставили в Пярнускую больницу на медосмотр.

Водитель грузовика — 53-летний гражданин Польши — был трезв и не пострадал. Возможное опьянение водителя легковушки установит экспертиза. «Все точные обстоятельства ДТП станут известны в ходе уголовного производства», - добавил оперативный дежурный.

Движение на месте трагедии было нарушено некоторые время.

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