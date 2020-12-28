В Финляндии обнаружен британский штамм коронавируса

Специалисты уже начали отслеживание цепочек заражения, чтобы остановить распространение нового типа вируса. Предполагается, что новая мутация на 70 процентов заразнее, и из-за этого многие страны приостановили авиасообщение с Великобританией.

В прошлую субботу новый штамм был обнаружен в Швеции. Ведомство здравоохранения и социального благополучия THL призывает всех, кто приехал в Финляндию 7 декабря или позднее, пройти тест на коронавирус. Это касается даже тех, кто уже сдавал тест после возвращения в страну.