Из Литвы в Латвию движется нефтяное пятно: на литовском терминале произошла утечка

Представители Департамента охраны окружающей среды сообщили, что загрязняющее пятно движется в открытое море, в сторону Латвии.

"Пролилось небольшое количество нефти, такую информацию мы получили от дежурного на Бутингском терминале. (...) В данный момент Центр координирования спасения на море занимается предоставлением помощи", - сказал Валиков.

Заведующий отделом коммуникации Департамента охраны окружающей среды Литвы Арунас Малиновскис сказал, что площадь загрязнения составляет около 1 кв. км. Из-за течений и ветра пятно движется не к берегу, а в открытое море, к Латвии.

"Инспекторы окружающей среды начали расследование, подсчитывается причиненный природе ущерб", - добавил он.

Валиков сообщил, что для сбора загрязнения отправлено судно поиска и спасения Šakiai. Также на место инцидента вылетел вертолет ВВС Литвы, который уточнит размер пятна.

Министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас написал в социальной сети Facebook, что на терминале прорвало трубу и пролились нефтепродукты, однако пока не ясно, в каком объеме.

Orlen Lietuva с середины 2006 года через терминал Бутинге импортирует нефть для собственных нужд.