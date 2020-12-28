Пенсионеры хотят видеть, какие меры применяют в отношении нарушителей ограничений

Пенсионеры признают, что, несмотря на действующие ограничения, количество зараженных не снижается. «Общеизвестно, что вирус передается от человека к человеку. Следовательно, достаточное число людей не придерживается правил. У нас есть право знать, были ли предприняты меры против нарушителей правил безопасности, и если да, то какие. По этому поводу до сих пор царит полная тишина», - говорится в обращении Союза.