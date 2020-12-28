Пенсионеры требуют мер против тех, кто не соблюдает ограничения

В Союзе объединений пенсионеров Эстонии выразили озабоченность тем, что многие люди не соблюдают ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса, чем подвергают опасности здоровье как находящихся в группе риска пенсионеров, так и все остальных.
Пенсионеры признают, что несмотря на действующие ограничения число зараженных не снижается. «Общеизвестно, что вирус передается от человека к человеку. Следовательно, достаточное число людей не придерживается правил. У нас есть право знать, были ли приняты меры против нарушителей правил безопасности, и если да, то какие. По этому поводу до сих пор царит полная тишина», - говорится в обращении Союза.
Объединения пенсионеров призывают быть более заботливыми по отношению к окружающим. «Давайте позаботимся о медработниках, которые работают в непростых и опасных условиях, что подтверждает смерть врача Нарвской больницы. Давайте не будет ставить своим безответственным поведением больницы и наших врачей в положение, когда им при принятии решения придется исходить из того, у какого пациента больше шансов выжить», - говорится в обращении.
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