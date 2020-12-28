В Бельгии 23 постояльца дома престарелых умерли после визита Санта-Клауса с COVID-19

В самом учреждении заявили, что во время визита волонтер не снимал маску и перчатки. Кроме того, отмечается, что подарки по комнатам разносили работники дома престарелых. Помимо этого, стало известно, что волонтер неоднократно посещал учреждение, а также, что он мог заразиться во время одного из визитов, передает Русский TVNET.