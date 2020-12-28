В Бельгии 23 постояльца дома престарелых умерли после визита Санта-Клауса с COVID-19

В Антверпене (Бельгия) к постояльцам и сотрудникам дома престарелых пришел волонтер, переодетый в Санта-Клауса, чтобы поздравить их с приближающимися праздниками. Однако спустя три дня после визита у него был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает пишет Esquire со ссылкой на Daily Mail.
Как пишет издание, после посещения волонтера коронавирус был выявлен у 121 постояльца и 36 сотрудников учреждения, 23 постояльца этого дома престарелых скончались.
Visit from COVID-infected Santa to care home in Belgium kills 18 residents after outbreak https://t.co/LFh7f6y0CR— Daily Mail Online (@MailOnline) December 27, 2020
В самом учреждении заявили, что во время визита волонтер не снимал маску и перчатки. Кроме того, отмечается, что подарки по комнатам разносили работники дома престарелых. Помимо этого, стало известно, что волонтер неоднократно посещал учреждение, а также, что он мог заразиться во время одного из визитов, передает Русский TVNET.
Бельгийский вирусолог Марк ван Ранст выразил сомнения, что один волонтер мог заразить столько людей. По его словам, возможно, причиной массового заражения стала плохая вентиляция.
Однако он уточнил, что визит Санты во время пандемии был глупой идеей.